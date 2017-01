Diluvion: Trailer zur anstehenden Veröffentlichung der U-Boot-Hatz

PC MacOS

Gambitious Digital Entertainment hat zum bevorstehenden Release von Arachnids Unterwasser-Actioneinen Trailer veröffentlicht. Dieser führt euch in die Mechanik des voninspirierten Tiefsee-Abenteuers ein. In Diluvion kümmert ihr euch als Kapitän eines zunächst kleinen U-Boots um dessen Crew, den Ausbau eures Vehikels und eurer Heimatbasis. Diese Vorhaben finanziert ihr mit Schätzen, die ihr in der knallbunten submarinen Welt des Spiels möglichst vor euren Konkurrenten heben müsst.Diluvion wird am 2. Februar für PC und MacOS veröffentlicht. Bis dahin erhaltet ihr die Unterwasser-Hatz als Vorbesteller noch mit einem 15 Prozent Rabatt bei Steam und GOG (Partnerlink) für 16,99 Euro.