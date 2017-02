Diluvion: Launch-Trailer

PC MacOS

User-Video: Stammt nicht von der GamersGlobal-Redaktion

Für das 3D-Actionadventure Diluvion wurde ein Launchtrailer veröffentlicht, der euch einen Einblick in die Spielwelt gewährt. Als Kommandeur eines U-Boots in einer offenen Ozeanwelt liegt es an euch, euer Schiff zu befehligen. Dabei rekrutiert ihr eure Crew von den Häfen dieser Welt, stattet euer U-Boot mit neuen Waffen aus und begebt euch in die dunkle Welt der Tiefsee. Dass es dabei auch mal zu Gefechten kommen, steht außer Frage. Der Titel erschien bereits vorgestern für PC und Mac.