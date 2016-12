PC MacOS andere

Was für ein SdK-Jahr: Nicht weniger als 31 Folgen der Stunde der Kritiker gab es in den vergangenen 12 Monaten, unter anderem zu Blockbustern wieoder, aber auch zu unbekannteren Projekten wie, eine Total Conversion für. Bevor es für die vermutlich meisten von euch aber endgültig in den Winterurlaub geht, gibt es mit der Classic-SdK zuaber noch eine weitere Ausgabe. Also Folge 32!20 Jahre wird der Klassiker von Blizzard in Kürze alt – eigentlich wäre das für Jörg Langer und Heinrich Lenhardt schon Grund genug, einmal herauszufinden, ob das simple Spielprinzip des Originals heutzutage immer noch dieselbe Sogwirkung wie damals hat. Doch es gibt weiteren Anreiz, das erste Diablo in der Stunde der Kritiker zu behandeln – spendiert Blizzard ihrem Hit im Januar doch ein Spezialevent in, in dem ihr den Klassiker mit entsprechendem Filter und weiteren Anpassungen im neuesten Teil erleben dürft.Ausnahmsweise beschäftigen sich die beiden Kritiker daher mal nicht mit dem exakt selben Spiel. Während Heinrich nämlich die Originalversion rauskramt, gibt Jörg der Neuauflage in Diablo 3 eine Chance – zumindest, wenn er denn einmal den Eingang dorthin gefunden hat. Was die beiden in der ersten Stunde ihrer Rückkehr beziehungsweise ihrer Neuerfahrung erleben, und ob sie danach freiwillig in ihrer privaten Freizeit weiterspielen würden, das erfahrt ihr in der Stunde der Kritiker.Und jetzt: Viel Spaß beim Anschauen!Anmerkung: Die mäßige Tonqualität von Jörgs Moderation bitten wir zu entschuldigen.Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Diablo-SdK".