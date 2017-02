PC XOne PS4

Ihr wolltet Jörg Langer und Heinrich Lenhardt schon immer mal im Lendenschurz sehen? Dann wird mit der neuesten Stunde der Kritiker euer Traum wahr. Falls nicht: Keine Sorge, so schlimm wird es nicht. Schließlich geht es hier nur um die virtuellen Barbaren-Abbilder der beiden, und zwar inJörg und Heinrich haben sich für diese SdK die Early-Access-Fassung des neuen Survivalspiels von Funcom angesehen. Als Barbaren starten sie irgendwo in der Wüste und stehen gleich vor mehreren Problemen. Zum einen müssen sie einen halbwegs sicheren Zufluchtsort mit Nahrungsquellen ausfindig machen, denn mit jeder Minute nehmen Hunger und Durst zu. Zum anderen müssen sie aber auch sich gegenseitig finden. Conan Exiles ist nämlich ein waschechtes Koop-Spiel, weswegen es sich die beiden Veteranen nicht haben nehmen lassen, gemeinsam einen Server unsicher zu machen.Doch das Vorhaben entpuppt sich komplizierter als gedacht. Der eine stellt nach kurzer Zeit fest, dass es in der Fantasy-Barbarenwelt von Conan kein GPS gibt, der andere lässt sich an jedem Fels und jedem Farn von der Spielwelt ablenken und geht lieber auf Hasenjagd. Früher oder später schaffen es Langer und Lenhardt dann aber doch und packen gemeinsam die Spitzhacke aus. In der Stunde der Kritiker zeigen wir euch einen Zusammenschnitt der interessantesten und witzigsten Szenen inklusive Bild-in-Bild-Funktion und Live-Sprachchat. Nach den ersten 60 Minuten schreiten die beiden dann wie gewohnt zum schonungslosen Fazit – und zwar alleine und unabhängig voneinander: Würden Jörg Langer und Heinrich Lenhardt Conan Exiles freiwillig nach der ersten Stunde weiterspielen?Viel Spaß beim Anschauen!Die Uncut-Stunde gibt es in wenigen Tagen übrigens gleich im Doppelpack. Neben Jörgs ungeschnittener Stunde können wir euch ausnahmsweise auch Heinrichs Uncut-Version anbieten.Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Conan-Exiles-SdK".