Civilization 6 - Jörg Langers Stunde uncut

PC Linux MacOS

Civilization 6 ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wenn man Jörg Langer in einen Ego-Shooter wiesteckt, sollte man sich vor seinem Friendly Fire in Acht nehmen, und in Horror-Raumstationen der Markegibt man ihm besser Knieschützer und eine Karte mit. Aber in Rundenstrategie-Spielen, da ist er in seinem Element! Also packt er auch beieine Erklärbär-Persona aus und führt euch mit vielen Erläuterungen durch die ersten 50 Züge.Diese Zugabe zu unserer Stunde der Kritiker mit Mick Schnelle und Jörg Langer könnt ihr als Premium-Abonnenten, gegen 1 Premium-Point oder per Einzelzahlung sehen.