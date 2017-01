Cayne: Release-Trailer zum kostenlosen Horror-Adventure veröffentlicht

PC Linux MacOS

Der Entwickler The Brotherhood hat zum Release von Cayne einen Trailer veröffentlicht, welcher einen Einblick in das Science Fiction Horror-Adventure gewährt, in dem die hochschwangere Heldin Hadley aus einer medizinischen Einrichtung entkommen muss, wo man es auf ihr ungeborenes Baby abgesehen hat.



Cayne wird ab dem 24.1.2017 kostenlos auf Steam angeboten.