Call of Duty - Infinite Warfare – Wertungskonferenz

PC XOne PS4

Call of Duty - Infinite Warfare ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Es ist mal wieder Wertungskonferenz-Zeit: In dieser geht es um das brandneuedem neuesten Teil der langlebigen Call-of-Duty-Serie. Diese räumte in der Vergangenheit fast immer hohe Noten im Multiplayer-Bereich ab – gilt das auch 2016? Das verraten euch Christoph Vent und Jörg Langer in diesem knapp 20minütigen Video, das auch eine Erörterung der Solo-Wertung im Vergleich zuundenthält.Viel Spaß beim Ansehen!