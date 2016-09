Benjamin spielt Deus Ex - Mankind Divided #14: Im Rotlichtbezirk von Prag

PC XOne PS4

Die Folgen dauern meist um die 30 Minuten (wenn es gerade besonders spannend ist auch mal länger!)

Abonnenten erhalten eine deutlich bessere Bildqualität (direkter/s Download/Streaming)

Benjamin startet das Let's Play ganz am Anfang der Kampagne (er hat das Schleich-Actionspiel vor dem Let's Play übrigens noch nicht gespielt).

Benjamin spielt Mankind Divided ohne vorab festgelegte Präferenz fürs Ballern oder den Stealth-Pfad, sondern entscheidet spontan, wie er vorgehen möchte

Benjamin schaut sich keine Wikis oder Guides an

Falls ihr Benjamin Tipps zur allgemeinen Vorgehensweise habt oder spezielle Wünsche für die kommenden Let's-Play-Folgen, lasst es ihn einfach in euren Kommentaren wissen

Benjamin spielt Deus Ex - Mankind Divided in der PlayStation-4-Fassung in der Version 1.02. Sollte es einen weiteren Patch während der Aufnahmen für die Let's-Play-Folgen kommen, werden wir diese installieren.

Willkommen zur vierzehnten Folge unseres Let's Play zu Deus Ex - Mankind Divided (im Test ), gespielt und kommentiert von Benjamin Braun. Es handelt sich dabei um unser drittes Let's Play, das auf die ersten beiden von Jörg zu Yakuza 5 und zu From Softwares Action-Rollenspiel Dark Souls 3 (zum Test: Note 8.5 ) folgt.Insgesamt werdet ihr rund 30 Folgen "Benjamin spielt Deus Ex - Mankind Divided" erleben. Die erste Folge ist mit knapp 45 Minuten etwas länger, die späteren Folgen werden nicht ganz so lang ausfallen und jeweils an den folgenden Wochentagen veröffentlicht (siehe auch Folgen-Auflistung rechts):Für diesen Rhythmus haben wir uns entschieden, damit ihr eine Chance habt, up to date zu bleiben und da er sich bei letzten Let's Play bewährt hat. Noch einige Infos zum Prozedere:Hinweis an unsere Abonnenten: Aufgrund der Größe und Zahl der Let's-Play-Folgen werden wir diese etwa einen Monat nach Ende des Let's Plays wieder von unserem Download-Server entfernen. Die YouTube-Fassungen bleiben natürlich online.Und jetzt viel Spaß mit Benjamin spielt Deus Ex - Mankind Divided!