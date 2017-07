Was ist eigentlich Nier - Automata? User-Artikel

Nier - Automata wurde auf der E3 2015 sehr überraschend angekündigt. Dieser Artikel soll erklären, warum viele beim Anspielen positiv überrascht worden sind und es sich nicht vor anderen Titeln verstecken muss.

Vorab eine Anmerkung: Dieser Artikel ist kein Test oder Review, sondern soll eher etwas über die Hintergründe und die allgemeine Welt dieses Spiels erläutern, da viele zunächst nicht viel mit selbigen anfangen konnten und es gerade bei den größeren Titeln, die momentan veröffentlicht werden, leicht untergeht.



Was ist das Nier-Franchise?

Beginnen wir beim Anfang, also beim kreativen Kopf der Reihe, Yoko Taro. Yoko Taro ist ein in Japan recht bekannter, aber auch sehr komischer Autor und Director (falls ihr googelt: er trägt wirklich immer die Maske, die an den Mond von Majoras Mask erinnert). Er hat mit Büchern, Theaterstücken, Drama-CDs, aber auch mit den Nier- und Drakengard-Spielen eine wirklich sehr umfangreiche Timeline erstellt, die sich über mehrere tausende Jahre erstreckt. Wobei man sagen kann, dass die Spiele die wichtigsten Wendepunkte dieses Zeitstrahls einnehmen und somit auch die wichtigsten Ereignisse beleuchten. Diese Welt wird auch von vielen als Tarovers Die Kampfeinheit 2B bezeichnet und ist durch ihre Verzweigungen und parallelen Handlungen so komplex, dass nur wenige sie zu hundert Prozent verstehen. Dies ist allerdings auch keine Voraussetzung, um die Story von Automata zu begreifen, da diese sehr eigenständig agiert und nur ab und zu Easter Eggs offenbart. Wer allerdings nur die Spiele kennt, wird bei Nier - Automata wahrscheinlich denken, dass es ein direkter Nachfolger des Spieles Nier ist, was nicht ganz stimmt. Tatsächlich spielt Automata ganze achttausend Jahre nach Nier und hat bis auf einige Anspielungen keinen klaren Bezug zum Vorgänger. Warum Nier dann im Namen vertreten ist, weiß wohl nur Taro selbst. Die tatsächliche Vorlage ist nämlich ein Theaterstück mit dem Namen YoRHa.

Viele fragen sich auch, ob sie Nier gespielt haben müssen, um dieses neue Werk zu verstehen, was klar mit Nein beantwortet werden kann. Allerdings gibt es wiederkehrende Charaktere, Orte und auch Musikstücke, die zwar keine große Rolle einnehmen, aber allein durch ihre Präsenz Neugierde bei Nier-Spielern wecken. Wie etwa der Charakter Emil, der auch Yoko Taros Maskottchen ist. Er hat keine große Rolle, aber was mit dem kleinen Jungen in den letzten achttausend Jahren passiert ist, sollte jeden, der das alte Spiel kennt, interessieren.



Story

Nier - Automata spielt im Jahre 5012 in einer postapokalyptischen 9S wurde niedergeschlagen Welt, die von Aliens angegriffen wird. Allerdings nicht von den Außerirdischen selbst, sondern nur von den Robotern dieser Rasse. Die Menschheit musste sich auf den Mond zurückziehen und schickte ihrerseits Androiden los, um gegen die Roboter zu kämpfen. Zwei dieser spielen wir, zum einen das Mädchen2B in ihrem schwarzen Outfit und den Jungen 9S. Warum diese nicht nach Krieg, sondern eher nach einer Cosplay-Tagung aussehen, wird auch nie erklärt. Eine gute Seite an Automata sind diese beiden Charaktere. Ihr werdet zwar nie wirklich direkt in Zwischensequenzen über ihre Vergangenheit informiert, aber man lernt sie durch ihre Taten und ihre Reaktionen kennen. Das Spiel sagt einem nicht direkt, wie die Charaktere sind, sondern man erfährt im Laufe der Zeit immer mehr über ihre Persönlichkeiten kennen, genau wie die beiden sich auch immer besser kennenlernen. Dies passiert auch mitten im Spiel, indem sie einfach miteinander reden und sich auch necken können. So wachsen die beiden einem schon recht schnell ans Herz und man will immer mehr über ihre Reise in Erfahrung bringen.

Aber das gilt nicht nur für diese beiden, auch andere Charaktere werden so vorgestellt. Manche sieht man das gesamte Spiel nicht, aber ihr kenn sie, wie zum Beispiel die lesbische Operatorin 6O von 2B, die sich ab und zu mal meldet. Alle Charaktere sind sehr lebendig und fühlen sich natürlich an, was besonders an der Detailverliebtheit von Taro liegt. So gibt es Figuren, die schon allein durch ihre äußerliche Veränderung eine Geschichte erzählen, ohne dass diese überhaupt etwas erklären müssen. Die Figuren wirken realistisch, zwar überdreht, aber echt und nicht gekünstelt, was schon irgendwie ironisch ist, da die meisten Charaktere künstliche Lebensformen sind.



Allerdings sollte immer bedacht werden, dass diese Geschichte eine Tragödie von Yoko Taro ist. Er schafft es wunderbar, den Spieler in die Welt zu ziehen und ihm die Charaktere nahe zu bringen und diese leiden zu lassen, wodurch man selbst mitleidet. Dies wird durch die guten Plottwists auch nie langweilig oder nutzt sich ab. Ein gutes Beispiel ist hier, dass viele der Roboter gar nicht mehr kämpfen und menschliche Eigenschaften zwanghaft imitieren wollen, dies aber nicht schaffen. Es sind oft nur kleine Dinge, die sehr gut inszeniert sind und dadurch einen abholen. Wie auch in jener Situation, in der man nur ganz kurz einen kleinen Roboter steuert, der Öl zu seinem Freund bringen will. Dieser ist aber schon lange tot, was der Roboter aber nicht versteht.