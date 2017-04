Lange Nacht der Computerspiele – Reminiszenz

Ist Leipzig die Gaming-City schlechthin oder steht sie gegen Köln oder andere Großstädte eher im Nebel. GG-User RoT wagt einen Blick in die Messestadt, für die zur Spielenacht ein Teil seines Herzens ein klein wenig schneller schlägt.

Plakat der 11. Langen Nacht der Computerspiele

Bereits am 30. April 2016 jährte sich in Leipzig die Lange Nacht der Computerspiele zum 10. Mal. Anlässlich dieses Jubiläums und der kommenden 11. Ausgabe der Veranstaltung lohnt sich der Blick auf die Entwicklung des Events. Was spricht für diese Stadt aus der Perspektive des „gemeinen Gamers“? Ein kleiner Exkurs in vergangene und kommende Gaming-Veranstaltungen in Leipzig bietet sich dabei geradezu an.Bevor es ans Eingemachte geht, verweise ich sowohl auf die News 11. Lange Nacht der Computerspiele 2017 für weiterführende Informationen als auch den dazugehörigen Forenthread bezüglich des inoffiziellen GG-Usertreffens . Hoffentlich findet die eine oder andere fruchtbare Begegnung zweier oder mehrerer GG-User auf der Veranstaltung statt, die euch im Nachgang noch sichtbare Ergebnisse beschert. Dabei sind selbstverständlich primär die geistigen Ergüsse in Form von Berichten oder Plus-Galerien gemeint. RoT selbst kann der 11. Langen Nacht leider nicht beiwohnen und würde sich daher über Geschriebenes und/oder bildliches Material sehr freuen. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema dieses Artikels.