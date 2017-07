Die 13 bräsigsten Spiele-Unsitten User-Artikel

Manchmal fragen wir uns eben doch, ob der besorgte Bürger nicht recht haben könnte mit seiner kackendreisten Behauptung, dass Lüftungsschächte im Normalfall nicht groß genug seien, um relaxt kaffeeschlürfend hindurch zu spazieren.

Und sie dreht sich doch…

Typisch, wieder mal nur Nackedeis zu sehen. Perverse Psychologenköppe!

1. Der praktische Lüftungsschacht

So muss ein Luftschacht glänzen! Dann klappt's auch mit dem

Hindurchschlüpfen!

2. Das schrotte Siegel

Alter, wir sahen auch schon Scheiße aus, BEVOR irgendein Depp den Kristall

zerschmettert hat!

3. Das elaborierte Audio-Ableben

Allem tödlichen Gesocks um uns herum zum Trotz, müssen wir einfach lauschen, was Katie wirklich über Sally dachte.

Okay, machen wir uns nichts vor, die Welt hat sich verändert. Während es früher noch völlig legitim war, sich in privater Ungestörtheit dem Abendessen und dem nachfolgenden Stuhlgang nebst erquicklicher Magazinlektüre hinzugeben, muss man dies nun alles öffentlich dokumentieren, um alle seine Social-Stalker versöhnlich zu stimmen. Und selbst wenn der intelligente Mensch ahnt, dass diese seine veröffentlichten, narzisstischen Hilfeschreie ungehört in den unendlichen Weiten des Netzes verhallen, weil der Rest der Meute ebenso hedonistisch veranlagt ist und zu sehr mit dem Twittern der eigenen Obsoletitäten beschäftigt ist, wird bis zum Abwinken der letzte Schmu gepostet. Vor diesem Hintergrund sollte es einen nicht verwundern, dass in der virtuellen Zukunft bestimmter Spieluniversen der Ballerfinger beim Posten privaten Mülls mindestens genauso locker sitzt. Insofern verstörte es wohl niemanden, dass auf der Citadel Station von System Shock die Angestellten auch noch den letzten Furz bis hin zur Kombination des ureigenen Safes öffentlich dokumentierten.



Schön und gut, der gegenwärtig vielerorts beklagte Mangel an Sozialkompetenz aufgrund niederen I.Q.s durch inflationäre Prokreationswerte von Leuten, die es bei aller Liebe zur Menschheit nicht tun sollten und schon gar nicht miteinander, könnte den Folgeschluss zulassen, dass es sich um ein realistisches Zukunftsszenario handelt, wenn Katie ein detailliertes Audiolog hinterlässt, um sich jederzeit ins Gedächtnis rufen zu können, was genau sie nach dem Kaffeekränzchen bei der Frauengleichstellungsstelle mit der Leiche ihres Mannes gemacht hat.



Wenn aber in bester Blair-Witch-Manier die Kamera auch dann noch an den Fingern klebt, wenn man mit eitel zur Schau getragenem Gedärm schon munter am Dahinscheiden ist, wo es statt schillerndster Beschreibungen des eigenen Abgangs ein paar Sekunden meditativer Ruhe oder dezenten Stöhnens eigentlich auch getan hätten, fragt man sich irgendwann schon, wo uns unsere multimediale Mitteilungssucht hingeführt hat. Auch hier wäre etwas Abwechslung schön. Warum wird immer die akustische Schiene gefahren? Warum könnte zur Abwechslung nicht einmal ein Maler von den Killerdroiden einer bekloppten künstlichen Intelligenz aufgesucht werden, der uns ein hübsches Ölgemälde seiner letzten sozialen Interaktion mit der robotischen Art auf die Leinwand zaubert. Aber Fehlanzeige! Anzeige Diesem mysteriösen Fetisch-Akt muss man als aufgeklärter, kosmopolitischer Spieler einfach auf den Grund gehen...

Wohl nur der elendste Vaterlandsverräter würde es wagen, auch nur ein einziges Mal während einer unverhofften Kunstpause in einem Anflug süffisanter Frivolität den geradezu gotteslästerlichsten Gedanken sein Gehirn passieren zu lassen, dass Spiele nicht die Spitze aller medialen Vollimmersion darstellen könnten. Wer diesen allgemeingültigen Grundsatz nicht wahrhaben will, ist selbstverständlich ein bemitleidenswerter Snob, der sich vermutlich auch noch Kaviar über seine Mantaplatte sprinkelt. Denn was könnte packender sein, als sich auf der Suche nach den nächsten 500 Quest-Gegenständen in hunderten von Lüftungsschächten einer Open World von kosmischen Ausmaßen zu verlieren und zu wissen, dass das Gekrabble am Ende tatsächlich für irgendwas gut war? –Und dennoch sollten wir vielleicht einmal ganz ungeschminkt in den Spiegel schauen und zugeben, dass selbst an unserer erhabenen Herrenrasse der Vielspieler jenseits all dieser erbärmlichen-Casual-Kiddies ab und an die von Ungläubigen gesäten Zweifel nagen. Es sind jene irritierenden Minuten, die sich dann einstellen, wenn ein zufälliger, uneingeweihter Beobachter aus dem Hinterhalt heraus eine flapsige Bemerkung über einen potentiellen Gameplay-Missstand ausspeit. So eine unverschämte, dickdreiste Behauptung, deren unerfahrenen, schmuddeligen Patschhände kurzfristig unsere klinisch reinen Marmorgrundfesten jahrelanger Spielekenntnis besudeln. – Bis wir uns ins Gedächtnis rufen, dass der zu diesem Zeitpunkt aufgrund unseres unsäglichen Multitaskings bereits auf allen Sozialnetzwerken unfriendete Oberlehrer mit seinem-Wissensschatz geflissentlich ignoriert werden kann. Es gibt schließlich Milliarden anderer Menschen auf diesem Globus, mit denen man lohnende Kommunikation treiben kann.Nichtsdestotrotz hat der gerissene Schweinehund wissentlich genau in die Kerbe unseres todsicheren Todessterns gehauen, wo es am meisten schmerzt! Oh ja! Mit der Treffsicherheit eines Diplompsychologen hat er uns den Rohrschachttest vor die Nase gehalten, wo die splitterfaserunbekleideten Damen zu sehen waren und nur mit sehr viel Fantasie irgendetwas anderes, weniger nackiges.Und der Schaden an unserer Seele ist vollbracht! Wir wurden auf heimtückischste Weise guter fünf Minuten unserer kostbaren Lebens- und Spielzeit beraubt, in denen wir uns ernsthaft die Frage gestellt haben, ob der besorgte Bürger nicht recht haben könnte mit seiner kackendreisten Behauptung, dass Lüftungsschächte im Normalfall nicht groß genug seien, um gemächlich kaffeeschlürfend hindurch zu spazieren. Unser sakrosanktes Hochgefühl, das sich beim Entfernen der letzten Roste und dem sich anschließenden Betreten des für gewöhnlich unimpregnierbaren Hochsicherheitstraktes eingestellt hatte, ist dank der ollen Plappertasche jedenfalls erst einmal ins tiefste Souterrain abgesunken. –Es wird uns schmerzhaft bewusst, dass der elende Heide nicht vollkommen Unrecht hat. Dass es in der Spielelandschaft tatsächlich technische Unzulänglichkeiten gibt, die wir über die Jahre hinweg mit dem stockholmsyndromhaften Zwang der begeisterten AAA-Hure übersehen haben, ja übersehen mussten, um die Götter der modernen Unterhaltungsindustrie nicht unnötig zu erzürnen und damit unsere ewige Immersifizierung und den Logenplatz in Gottes Spielhölle aufs Spiel zu setzen. Uns wird ebenfalls bewusst, dass es um Längen einfacher wäre, diese Heiden zu bekehren, wenn auch der geldgierigste AAA-Entwickler endlich einmal von den immergleichen Formeln ablassen und jene Missstände aus dem Weg räumen würde. Für immer und ewig! – Und hier sind sie, die 13 hyperpeinlichen Spiele-Unsitten (rote Fässer einmal ausgenommen, das wäre zu offensichtlich gewesen)!Es begann alles ganz harmlos. Vielleicht trugdie Vollverantwortung für die Misere. Immerhin wurde da ja eindrücklich konstatiert, welch eine wundervolle Idee mit den betörendsten Gerüchen der Müllschacht doch war. Vielleicht lag der Bärenanteil der Schuld aber auch an, wo nicht nur komplette, rüstungsstarke Colonial Marines, sondern auch ganze Horden vermehrungswilliger Außerirdischer die angenehm geräumigen Ventilationsgänge auf und ab scharwenzelten, ohne mit der Wimper zu zucken. Frei nach dem Ritter-Sport-Motto „Quadratisch, praktisch, gut!“ bedienten sich seitdem nicht nur Filme des beliebten Klischees rundherum zufriedenstellender, rechteckiger Metalltunnel. Auch Videospiele ließen nicht lange auf sich warten. Was beiundnoch die rühmliche Ausnahme darstellte, entpuppte sich im Nachhinein allerdings zunehmend als wissenschaftlich quantifizierbare Regel. Inzwischen darf man wohl mit Fug und Recht behaupten: Wenn Ihnen ein Lüftungsschacht jemals dickdreist den Zutritt verwehren sollte, dann befinden Sie sich außerhalb(!) eines Videospiels!Doch selbst der hingebungsvollste und toleranteste Spieler hält an irgendeiner einsamen Verbindungsstelle im ungemein praktischen Konstrukt der Ventilationsabkürzungen irgendwann einmal inne und fragt sich, welcher Hobby-Asthmatiker überhaupt Ventilation in diesem Umfang benötigt. Und weshalb man so viel Geld für all die Sicherheitsschotts mit den je zwei bewaffneten Schnarchnasen davor investiert, wo scheinbar jeder schaulustige Eindringling mit dem rudimentären Bewegungsrepertoire eines einjährigen Krabblers auch so jederzeit locker ans Ziel kommt. Da hätte Jeff vom Finanzausschuss eigentlich mit drohendem Zeigefinger das Horn tuten müssen, um darauf hinzuweisen, dass man prinzipiell das ganze Gebäude drumherum gleich hätte weglassen können, was darüber hinaus in einem Atemzug für bessere Luft gesorgt hätte. Auch ohne eine halbe Million Luftkanäle. Und der Planet Druidia wäre gerettet gewesen.Aber nein! Stattdessen musste natürlich das halbe Pentagon aus dem Boden gestampft werden, um den ebenfalls mit einem nützlichen Ventilationszugang versehenen Tresor im Zentrum zu schützen, der die Plastikkarte enthält, mit der man sich schnurstracks Zugang zum nächsten Geheimlabor verschafft (falls man zu blöd ist, sich daran zu erinnern, auch dort einfach mal kurz und kartenlos durch die Klimaanlage zu flutschen). Drollig ist dabei die Tatsache, dass das Konzept des Lüftungsschachts von den immerfröhlichen Jungs vom Marketing nach wie vor als unsäglich innovativer Bestandteil mehrgleisigen Gameplays abgefeiert wird. Da wäre inzwischen selbst ein simples Eintreten der Eingangstür oder ein beherzter Hüpfer durchs Fenster innovativer. Und ich freue mich schon wie Bolle auf den Tag, an dem eine Textoption erscheint, wo ich die Wachen einfach direkt anhauen kann: „Habt ihr schon den tollen Lüftungsschacht gleich neben euch gesehen?“ und diese mit einem tatfreudigen „Boah ey, wie cool ist das denn?!“ auf Höhlenwanderung abtauchen. Innovation pur!Falls man das unverschämte Glück hat, von alleine drauf zu kommen, dass Uschi in der Lokalisierungsabteilung bei der Übersetzung aus dem Englischen Scheiße gebaut hat, wird man sich sicherlich sofort gewahr, dass man keine „Robbe“ zusammenstückeln soll, sondern irgendein uraltes Siegel. Auch wenn ersteres die Fraggles von Greenpeace sicherlich glücklich gemacht hätte. Aber warum ist das Siegel zerbrochen? Und weshalb ausgerechnet in vier Teile? Und wieso zum Geier sind die jetzt praktischerweise über den halben Globus verstreut und noch dazu im Inneren irgendwelcher Tempel der Elemente (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind es vier...), die noch dazu von unten bis oben mit den fiesesten Kreaturen vollgestopft sind, die im wirklichen Leben außerhalb von GEZ-Dienststellen noch nicht einmal existieren?Und wenn es so verdammt wichtig war, das ultimative Geheimnis vor den Gierhänden irgendwelcher Sommerschlussverkaufsarchäologen zu schützen, wieso hat man dann überhaupt Aufzeichnungen hinterlassen, wo genau die Bruchstücke zu finden sind? Ach ja, und wieso werden die Dinger dann überhaupt so einladend in den Eingeweiden mysteriöser Bauwerke profiliert? Und wenn es so dringlich war, dass man dennoch irgendwie noch an die Teile rankommt, wieso dann nicht alle Siegelteile in eine handliche Alditüte packen und in einen einzigen Tempel hinein? Und welcher Tortenkopf hat das Siegel überhaupt zerbrochen?? Jetzt mal ernsthaft!!