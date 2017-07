DU 6/2017: Das spielen unsere User [Galerie+]

GG-User Makariel – Sniper Elite 4 (PC)

Eigentlich wollte Makariel in Wolfenstein - The New Order Nazi-Roboter-Hunde bekämpfen. Leider konnte er das Spiel einfach nicht zum Laufen kriegen. Da er trotzdem auf Nazis schießen wollte, schaute er sich daraufhin Sniper Elite 4 an, bei dem es in Italien darum geht, den Achsenmächten einen Strich durch die Rechnung zu ziehen.



In der Nähe von Heidelberg, Deutschland, 1943. Klein Fritzi kommt in die Stube, ertappt seine Mutter wie sie mit einem Mann in Uniform spricht.



„Fritzi, wir haben Nachrichten von deinem Vater.“



„Kommt er bald nach Hause?“



Traurig schüttelt sie den Kopf: „Nein, Friedrich wurden in dem idyllischen Städtchen Bitani von einem amerikanischen Scharfschützen die Eier abgeschossen und er blutete langsam und qualvoll aus.“



Tränen bildeten sich in Fritzis Augen: „Aber Onkel Erhardt hat mir versprochen er würde auf Vati aufpassen!“



„Ach, Onkel Erhardt... der Amerikaner hat Friedrich mit einer Sprengfalle versehen. Als Erhardt dem blutenden und wimmernden Friedrich helfen wollte, zerfetzte eine Granate seine Eingeweide. Der Helm flog fast zwölf Meter weit.“



Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, was ich mit den Informationen anstellen soll, die mir das Fernglas in Sniper Elite 4 über diverse Soldaten preis gibt. Will ich wirklich wissen, ob das digitale Abbild eines Soldaten sich um seine Kinder zuhause sorgt, kurz bevor ich in der Röntgen-Killcam dessen Herz in Zeitlupe und hohem Detailgrad explodieren sehe?



Als Open-World-Mörder-Simulator funktioniert das Spiel ziemlich gut. Es gibt viele Möglichkeiten, den virtuellen Nazis das (nicht mehr allzu lange) Leben zur Hölle zu machen. Leider ist die KI selbst auf höheren Schwierigkeitsgraden ein bisschen begriffsstutzig. Es hat mich vom Spielgefühl ein bisschen an Metal Gear Solid 5 erinnert, dort konnte ich die etwas doofe KI auch an der Nase herumführen.