DU: Brettspiel-Spezial [Galerie+]

RoT spielt Carcassonne (1/3)

Wenn ich auf den vergangenen Teil meines Lebens als Homo Ludens zurückblicke, so stelle ich fest, dass nicht nur im digitalen Spiel, sondern auch in der urtümlicheren, haptischen Variante eine verringerte Spielhäufigkeit mit steigendem Lebensalter zu verzeichnen ist. Die Gründe dafür sind vielfältig und oft berechtigt. Ich denke es geht nicht nur mir, sondern auch einigen anderen von euch so. Manchmal mangelte es an Spielpartnern, meistens an vorhandener Zeit.



Derzeit kann ich mich über potentielle Spielpartner, die auch Zeit zum Spielen haben, nicht beklagen. Meine Kinder spielen gerne, und so konnte ich die (Brett-)Spielzeit der letzten Jahre oft mit ihnen verbringen. Natürlich ist das Repertoire an Spielen, die in den ersten Lebensjahren der Kinder gemeinsam spielbar sind, ein eingeschränktes. Mensch ärger dich nicht, Memory und Puzzlespiele sowie einige Sortierspiele fallen mir jetzt auf Anhieb ein. Seit einiger Zeit können wir uns nun aber auch gemeinsam an einige Spiele aus dem "Erwachsenen-Spieleschrank" wagen. Dazu Zählt Carcassonne.