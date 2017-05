DU 4/2017: Das spielen unsere User [Galerie+]

GG-User John of Gaunt – Batman - Arkham Knight (PC)

John of Gaunt stürzte sich ein letztes Mal(?) als Batman ins Verbrecher-überschwemmte Gotham City und stellte sich den Dämonen der Stadt und des Helden selbst.



Ich bin ein großer, großer Fan der Arkham-Reihe, die eher negative Presse zum Release von Arkham Knight – insbesondere was die Technik angeht – hat mich dann aber doch davon abgehalten, den Titel direkt zu spielen. Und zu diesem meinem größten Kritikpunkt komme ich damit gleich zu Beginn: Es war sicher keine falsche Entscheidung, wenn das Spiel vor den ganzen Patches noch mieser lief als jetzt. Ich habe noch in keinem Spiel so willkürliche, plötzliche FPS-Einbrüche bis in den einstelligen Bereich erlebt wie hier, die selbst bei Reduzierung von Details weiterhin auftraten. Irgendwas ist in diesem Punkt ganz gewaltig schief gelaufen!



Aber Schwamm drüber, über Technik mag ich nicht weinen, sondern lieber über meine große Freude am Spiel an sich berichten. Und die war von Anfang an da. Rocksteady verstand es auch hier, mich in die Welt von Batman hineinzuziehen mit einem Bösewicht, dessen Identität mir für lange Zeit ein absolutes Rätsel war, was natürlich dafür gesorgt hat, dass ich sie unbedingt aufdecken wollte. Auch die Einbindung eines alten Feindes (und ich meine nicht Scarecrow) fand ich einen schönen Kniff und treibt den zweiten, eigentlichen Haupthandlungsstrang immer weiter voran. Aufgelöst in einem grandiosen Finale wird die Story der ganzen Reihe zu einem absolut runden, befriedigenden Ende gebracht – toll!



Spielerisch habe ich nichts zu meckern. Das Kampfsystem macht so viel Freude wie am ersten Tag und die Panzerschlachten habe ich nicht als störend empfunden. Ehrensache natürlich auch, dass ich alle Riddlerrätsel gelöst habe, um das echte Ende zu erreichen.