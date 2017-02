DU 1/2017: Das spielen unsere User [Jubiläumsgalerie+]

GG-User Labrador Nelson – Rise of the Tomb Raider (PC)

In Ermangelung einer PS4 wurde Labrador Nelson durch die Sehnsucht nach Uncharted in die Arme von Lara Croft in Rise of the Tomb Raider getrieben.



„Das ist ja ein richtig gutes Spiel“, hörte ich mich nach der ersten Stunde in Rise of the Tomb Raider sagen. Sicherlich, es ist kein Uncharted 4, das ich erfreulicherweise einige Stunden auf der PS4 Pro von GG-User Brion Zane spielen durfte, auch kupfert es eine Menge aus unterschiedlichsten Action-Adventures ab, inklusive der Indiana Jones-Filme, dennoch, es macht vieles richtig. Das Setting ist durchaus stimmig, technisch und grafisch gibt es wirklich nichts zu meckern, zumal ich anfangs skeptisch war, ob der Port auf den PC gelingen würde.



Was aber viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass die Protagonistin Lara Croft, im Gegensatz zum Vorgängertitel, also dem Reboot der Serie, in ihrem Verhalten und vor allem ihren Motivationen viel glaubwürdiger rüberkommt als im 2013er Titel. Natürlich bleibt vieles unrealistisch, das ist aber auch der Spaß, nur stört diesmal die Diskrepanz zwischen zerbrechlichem Mimosen-Mädchen und meuchelnder Mörder-Mieze nicht ganz so extrem wie in Tomb Raider. Immerhin schafft es die Story, mich auch nach über 25 Stunden bei der Stange zu halten.



Das Gameplay ist teils fordernd, es gibt Rätsel, die die Intelligenz nicht offen beleidigen und das Leveldesign mit seiner ausgebeulten Schlaucharchitektur mitsamt Open-World-Elementen ist gut gelungen, was im Spielablauf für einen richtig guten Flow sorgt. Ich spiele hauptsächlich mit dem Controller, nur in gewissen Kampfszenen kann ich es nicht lassen, auf Tastatur und Maus umzugreifen. Es macht richtig Laune, vergessene Gräber zu plündern, Schätze zu bergen und mysteriöse Geheimnisse zu lüften.