Community-Projekt, Teil 4/4: User-Ausblick auf das Spielejahr 2017 [Galerie+]

Aussicht 2017 von GG-User ganga – Mass Effect - Andromeda

Für 2017 habe ich gleich drei Titel, die ganz oben auf der Spieleagenda stehen. Und bei der Wahl auf die Nummer 1 musste ich wirklich länger grübeln. Letztendlich habe ich mich dann doch für Mass Effect - Andromeda entschieden. Der Nachfolger der genialen Mass Effect-Reihe muss doch einfach gut werden, oder?



Ein bisschen schade finde ich es ja schon, dass ich nicht mehr mit Commander Shepard unterwegs sein werde. Aber das tolle an Mass Effect ist ja, dass das Universum so gut ausgearbeitet und spannend ist. Und so wird es mit Sicherheit andere interessante Figuren geben, seien es Menschen, Asari, Drell, Salarianer oder Kroganer. Da müsste bei Bioware schon ne Menge schief gehen, damit uns mit Andromeda kein sehr gutes Spiel ins Haus steht.



Knapp dahinter auf meiner Erwartungsskala rangiert Red Dead Redemption 2. Über einen neuen Ableger der GTA-Serie hätte ich mich zwar noch mehr gefreut und dieser wäre auch mein Most-Wanted-Titel, aber mit RDR hat Rockstar eine tolle Story in einer wunderschönen Welt erzählt. Nicht weniger erwarte ich auch diesmal, wobei ich hoffe, dass ihnen bei den Missionen nicht die Ideen ausgehen, denn eigentlich habe ich das Gefühl, schon so ziemlich alles gesehen zu haben was in ein Western-Szenario passt...



Last but not least sei hier Detroit - Become Human genannt. Die Quasi-Vorgänger Fahrenheit und Heavy Rain rangieren mit ganz weit vorne in der Liste meiner Lieblingsspiele. Beyond - Two Souls habe ich jedoch bis heute nicht gespielt, da mich die Demo damals nicht überzeugt hatte. Quantic Dream hat sich diesmal jedoch wieder ein sehr spannendes Szenario ausgesucht. Ich bin guter Dinge, dass auch ein tolles Spiel dabei herauskommt.