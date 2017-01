Community-Projekt, Teil 3/4: User-Highlights des Spielejahres 2016 [Galerie+]

Highlight 2016 von GG-User LRod – Te Witcher 3 - Wild Hunt: Blood and Wine

Mein persönliches Highlight 2016 ist das gleiche wie 2015: The Witcher 3, nun aber in Form des großartigen Addons Blood and Wine. Lange hat mich kein Spiel mehr so an den PC gefesselt wie Geralt es in diesem dritten und leider letzten Serienteil gemacht hat. Aber in diesem Spiel stimmt einfach alles: Die coole, aber sympathische Hauptperson, die düstere, mittelalterlich angehauchte Welt, der Soundtrack und besonders die Story. Das ganze Paket hat mir so gut gefallen, dass ich sogar die Bücher, auf denen das Spiel basiert, gekauft und fast am Stück gelesen habe (sehr empfehlenswert, besonders ab Beginn des über fünf Bücher laufenden Ciri-Handlungsstrangs).



Wie schon Heart of Stone setzt Blood & Wine noch einen oben drauf, indem es den größten Kritikpunkt des Hauptspiels, nämlich die doch etwas lang gestreckte Hauptstory, mit einer kompakteren, aber dadurch spannenderen Geschichte ausräumt. Auch Toussaint, die neue Region im Addon, weiß zu gefallen. Neben den toll gestalteten Städten und neuen Boss-Gegnern habe ich mich besonders über viele Bezüge zu den Büchern und Figuren aus diesen gefreut. Der präsente, aber doch unantastbare Gegenspieler in Heart of Stone hat mir zwar etwas besser gefallen, als die neue Detektiv-Geschichte, aber auch diese ist voller toller Ideen: So nimmt man an Maskenbällen teil, erforscht die Geheimnisse der südfranzösisch angehauchten Städte und wird sogar in eine bizarre Märchenwelt versetzt, in der man auf die Protagonisten diverser Gebrüder-Grimm-Märchen trifft (siehe Screenshot). Der Star sind jedoch wie gehabt die einmaligen Charaktere.



Kurz gesagt: Kein Spiel der letzten Jahre ist bei mir so sehr hängen geblieben wie dieses. Ich bin gespannt, wie Cyberpunk 2077 das toppen will.