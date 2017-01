Community-Projekt, Teil 2/4: User-Enttäuschungen des Spielejahres 2016 [Galerie+]

Enttäuschung 2016 von GG-User rammmses – Robinson - The Journey

Es hätte so schön werden können – das erste große exklusive VR-Adventure für PS VR. Leider ist Robinson aber eine der größten Enttäuschungen des Jahres für mich. Nein, es liegt nicht an VR an sich, da gab es viele gute Spiele und sogar zwei richtige Highlights, die Horrorspiele Until Dawn - Rush of Blood und Here They Lie, die ein völlig neues, beeindruckendes Spielerlebnis lieferten. Robinson gelingt das nicht, denn es ist sterbenslangweilig. So schön die Welt auch ist, man läuft und klettert nur durch die Gegend und löst simple Rätsel. Eine richtige Story fehlt genauso wie Gefahren, sodass es mich kalt gelassen hat. Und wieso man statt Dinosauriern meist nur Insekten und Kleinvieh in der sonst komplett statischen Welt zu sehen bekommt, verstehe auch wer will.



Sonst gab es 2016 auch mal wieder eine Reihe zwar an sich guter Spiele, die aber doch deutlich schlechter waren als nötig. Far Cry Primal portiert die Ubisoft-Formel so konsequent in die Steinzeit, dass man sowas früher als Reskin-Mod angeboten hätte, wobei die ständigen Einblendungen und das Simpel-Crafting das letzte Fünkchen Atmosphäre zerstören. Wie es noch schlimmer geht, zeigte der selbe Hersteller später mit Watch Dogs 2, das die Noir-Atmosphäre des Erstlings gegen Anarcho-Hipster austauschte und so selbst das Niveau eines Doom noch unterschreitet, das ja anscheinend genau der dumme Shooter geworden ist, den so mancher will. Das neue Deus Ex sieht aus und fühlt sich an, als wäre es ein paar Jährchen zu spät, während Mafia 3 etwas Old-School-Feeling sehr gut getan hätte, statt die storylastige Reihe mit aller Macht auf Open-World-Map zu bürsten. Man merkt, ich kann diese Art von Spielkonzept langsam nicht mehr sehen und dabei musste ich nicht mal die Vollgurke Homefront - The Revolution erwähnen.