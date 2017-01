Community-Projekt, Teil 1/4: User-Überraschungen des Spielejahres 2016 [Galerie+]

Überraschung 2016 von GG-User John of Gaunt – Titan Quest - Anniversary Edition

Meine Überraschung des Jahres 2016 war ein Spiel, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat, dieses Jahr jedoch mit einer Anniversary Edition gesegnet wurde und mich so voll in seinen Bann zog. Die Rede ist von Titan Quest, einem klassischen Action-Rollenspiel im Stil von Diablo und Co, das ursprünglich 2006 erschienen ist, sich jedoch auch heute nicht zu verstecken braucht. Klar, taufrisch ist es in mancher Hinsicht nicht mehr, Relic und THQ Nordic ließen das Spiel abgesehen von Balancing-, KI- und Fehlerverbesserungen quasi unangetastet. Vor allem was die Bedienung angeht muss man daher mit mancher Hakeligkeit leben, auch können etwa Zaubereffekte und deren Wuchtigkeit nicht mit aktuellen Genrevertretern mithalten. Punkten können dafür weiterhin die absolut stilsichere Optik, die Gestaltung der Welt und, natürlich am wichtigsten, der Spaß. Wilde Monsterschnetzelei geht wohldosiert einfach immer.



Und noch ein weiterer Titel konnte mich im vergangenen Jahr überraschen. Von The Division hatte ich nach der gemischten Presse zu Release nicht viel erwartet und daher auch keinen Kauf in Erwägung gezogen. Rund um den Release des Updates 1.4 im Herbst ergab sich dann die Gelegenheit, günstig ins Spiel reinzuschauen, und dieser Versuch hat sich wirklich gelohnt. Unterhaltsames Gameplay in einem technisch und stilistisch toll gestalteten New York hat mir im Koop bislang viel Freude bereitet. Die von Ubisoft gepriesene Story in drei Erzählsträngen zieht mich nicht wirklich in ihren Bann (sehr schön dagegen: kleine Erzählungen über Bürger New Yorks in aufgezeichneten Telefonaten, sogenannten Echos, und anderes), aber bei einem Diablo nicht ganz unähnlichen Spiel kann ich damit leben und erfreue mich einfach an der toll funktionierenden Shootermechanik und dem Ausrüsten meines Charakters.