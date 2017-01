DU 12/2016: Das spielen unsere User [Galerie+]

GG-User Vampiro – Europa Universalis 4 (PC)

Vampiro verhalf in Europa Universalis 4 Preußen zu Glanz und Gloria. Fast.



Die neueste Erweiterung zu Europa Universalis 4 namens Rights of Man hat mir das Recht gegeben, endlich mal wieder Zeit für den Titel der Schweden freizuschaufeln. Im Dezember habe ich mich vor allem mit Brandenburg beschäftigt, um Preußen zu formen und neue Mechaniken zu erproben.



Dabei brauchte ich gleich mehrere Anläufe, denn wenn der Einstieg nicht gut gelingt oder ungünstig verläuft, wird es schwer Preußen zu formen. Es klappte dann aber doch schneller als gedacht und ich kam dabei in einen regelrechten Eroberungsrausch. Verbündete wie England und Österreich (später in einer Personalunion unter England!) sowie Russland (Personalunion unter mir) sorgten für Unterstützung. Die neue Militarisierung der Preußen konnte ich dann aber kaum nutzen, denn ich hatte schlicht zu viel Land geschluckt, was pro Provinz einen -0,1 Tick bedeutet. Nachdem ich zu blöd war, mir ein Reformationszentrum zu sichern, bin ich schließlich, was ich ja auch musste, um Preußen zu formen, zum Protestantismus gewechselt. Leider kurz bevor ich Kaiser wurde. Timing can be a bitch. Um das zu kitten, führte ich Horden in den Religionskrieg gegen den Kaiser Frankreich, was aber letztlich gehörig in die Hose ging. Frankreichs Truppen hatten extrem starke Werte und als der Krieg eigentlich gewonnen war, sind plötzlich alle verbliebenen Alliierten abgesprungen... In meiner nächsten Kampagne mache ich aber bestimmt alles besser, auch dank ein paar Tricks, die ich aus Arumbas Tutorial-Videos mitgenommen habe.



Ach so. Ja, der DLC ist auch sehr kaufens- und spielenswert! Mehr dazu zu gegebener Zeit.