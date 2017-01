Die Flopten 2016

If there’s something strange – düdeldü – in your neighborhood – dödeldö – Who you gonna call? GHOSTBUSTERS!

Erschienen: 12.7.2016, zum Test (3.0) „Who you gonna call? Ghostbusters!“ Kein einziger im Westen lebender Mensch einer bestimmten Altersgruppe kann jemals diese Liedzeile vergessen oder die zugehörige Melodie. Stimmt’s oder haben wir Recht?Doch textsichere Chaotenquartett-Fans hätten es ahnen können, denn das Lied geht so weiter: If there’s something weird / And it don’t look good / What you gonna hate? / Ghostbusters! Doch wirklich, schlagt es nach. Jedenfalls ist(2016) der Beweis von gleich vier gravitätischen Postulaten: Erstens, Activision hat echt Ahnung von Spielen – schließlich vermied der Publisher wirklich alles, was einen Test bei uns begünstigt hätte, zum Beispiel ein zeitig zugesandtes Testmuster. Zweitens, die Mär von den schlechten Film-Versoftungen, war nie eine Mär, sondern grausame Realität, und sie lebt fort. Drittens: Anspruchsreduzierte Twinstick-Shooter werden nicht besser, wenn man ihnen uninispiriert Geister aufklebt. Viertens: GamersGlobal steht für Kontinuität! Auch das letzte Ghostbusters-Spielerhielt 2011 die 3.0.Das Spielprinzip ist so generisch, dass man auch Winnetou oder Winnie the Pooh draufschreiben könnte, es würde wirklich keinen Utnerschied machen. Letztere Marke würde übrigens zum spielerisch Geistlosen fast noch besser passen, schließlich ist jener Bär nicht der Hellste. Haben wir schon die unpräzise Steuerung bemängelt? Das abwechslungslose Leveldesign? Die ständigen Wiederbelebungen durch eure KI-Kameraden, wenn die euch tötenden Geister noch direkt über euch schweben? Naja, wenn sich die KI-Busters nicht gerade im Kreis drehen. Oder selbstmörderisch in den nächsten Geisterpulk stürmen. Da ist man über den Koop-Modus ohne Onlinefunktion fast schon dankbar – es reicht, wenn pro Tag tausend Trillionen Spam-Mails die Datenleitungen verstopfen. Wenigstens daran muss Ghostbusters nicht auch noch schuld sein.Vor allem aber gab es noch eine schlimmere Enttäuschung im vergangenen Jahr. Eine, die mit unfertigem Spiel, mit Weltraum, mit immer neuen Welten zu tun hat, bei gleichzeitig fehlendem Mid- oder Endgame (böse Zungen behaupten: von irgendeinem „game“). Blättert also nun um und begrüßt …