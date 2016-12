DU 11/2016: Das spielen unsere User [Galerie+]

GG-User Labrador Nelson – Valhalla Hills (PC)

Für Labrador Nelson kam die Entspannungstherapie in Form von Valhalla Hills im hektischen November mehr als gelegen.



Eines gleich vorweg, ich habe Die Siedler nie gespielt! Damals, in den Neunzigern, als Echtzeitstrategie so richtig angesagt war und Aufbauspiele sich als Nebengenre etabliert haben, war ich eher der Sim City- und Anno-Typ. Erst vor zwei Jahren hatte ich eine Menge Hoffnung in Banished gesetzt und wurde aufgrund ziemlich übler Managementmechanik enttäuscht. In letzter Zeit hatte ich die Hoffnung schon aufgegeben, nochmal dieses logistikvoyeuristische Siedlungsbaugewusel wie in den Klassikern von früher zu erleben, doch dann kamen die älteren Herren von Funatics mit Valhalla Hills um die Ecke.



Die Cultures-Macher haben die Tugenden von damals in ein zeitgemäßes und kurzweiliges Korsett gepackt und eine echt spaßige und regelrecht meditative Spielerfahrung gezaubert. In Valhalla Hills bin ich auf eine äußerst unangestrengte Art darum bemüht, meine kleinen Comic-Wikinger in der Gunst der Götter zu steigern, indem ich Insel für Insel erobere, erkunde und besiedle. So wie die prozedural generierten hübschen Inseln immer weiter wachsen, nehmen auch meine Fähigkeiten, Ressourcen, Gebäudetypen und Bevölkerungszahlen zu, bis ich schließlich in der Lage bin, am Ende jedes Levels das ersehnte Portal nach Walhalla zu öffnen und meine Krieger hineinzuschicken.



Natürlich stellt sich mir auf dem Weg dahin nicht nur die unerbittliche Natur mit Flora und Fauna entgegen, auch versuchen Geister, Eisriesen und Lavatrolle mich am Aufstieg zum Berggipfel zu hindern. Mit dieser liebevollen Hommage an die alten Siedler-Spiele hatte ich so manch entspannten Novemberabend verbracht.