GG-User Labrador Nelson – Doom (PC)

Mit Doom feierte Labrador Nelson nicht nur das gelungenste Comeback einer legendären Shooterreihe, sondern auch gleich das gesamte Genre, Videospiele an sich und sein supergeiles Hobby gleich noch dazu.



Ich muss schon sagen, ich bin über alle Maßen begeistert! Was id Software da mit Doom zuletzt abgeliefert hat, ist sensationell. Es ist ihnen gelungen, die legendäre Shooterserie neu zu beleben und ihr ein modernes Antlitz zu verpassen. Seit dem Klassiker von 1993 hat mich kein Teil der Reihe mehr so fasziniert. Ok, damals war eine andere Zeit, Doom war innovativ und bahnbrechend und hat so ziemlich alles verändert, auch wenn mich nicht alle Iterationen der Folgejahre hinter dem Ofen hervorlocken konnten. Beispiel Doom 3. Heute aber ist es wieder anders.



Das neue Doom ist Old School und Up to Date zugleich. Inhaltlich balastbefreit und bombastisch in der Präsentation. Komplex in der Mechanik und stilistisch schnörkellos. Die Spielwelt mitsamt Leveldesign ist äußerst elegant umgesetzt. Ein besonderes Lob an die Entwickler für die saubere Programmierung und die physikalische und technische Präzision, die ein intensives Spielerlebnis und ein perfektes Handling ermöglichen. Grafisch ist Doom eine Wucht, der Sound überragend.



Alles in allem ein mehr als überzeugendes Gesamtkunstwerk. Für mich jetzt schon ein Klassiker, der mich immer wieder neu in seinen Bann ziehen wird. Der Wiederspielwert ist enorm. Die zahlreichen Möglichkeiten der Herangehensweise, das flüssige Gameplay, die Secrets- und Classic-Levels, Community-Maps, Multiplayer und Koop, der neue Arcademodus und die knackigen Schwierigkeitsgrade, die durchdachten Powerups und cleveren Upgrades, all das wird mich weit über den Oktober hinaus noch beschäftigen. In diesem Sinne: „Reiße und zerfetze bis es vollbracht ist!“