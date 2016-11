Play-Festival 2016: Computerspiel-Event im Rückblick [Galerie+]

Daedalic, da sind wir!

... schon standen wir in den Räumen eines der bekanntesten deutschen Entwickler und Publisher: Daedalic Entertainment. Das Erste, was uns dort vermittelt wurde, war: "What is inside Daedalic, stays at Daedalic" und es musste von jedem Ausflugsteilnehmer eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben werden. Da wir im Folgenden auch Dinge zu sehen bekommen sollten, die noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, völlig verständlich. Zumal sich Daedalic in der anschließenden Führung durch die Büros sehr offen gab und wir Ausflügler wirklich jeden Mitarbeiter so viele Löcher in den Bauch fragen durften wie wir wollten – nur mit der Berichterstattung und den Fotos war hier erst einmal Schluss. Am Ende der Führung hat sich auch noch Jan Müller-Michaelis, vielen bestimmt besser als Poki bekannt, Zeit für uns genommen und gut gelaunt Fragen zu seiner Arbeit und persönlichen Parallelen zu seinen Spielen der Edna- und der Deponia-Reihe beantwortet.