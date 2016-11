Galerie+: Old Lions Spielefahrt 2016 (Achtung: Brettspiele!)

Sea of Clouds (Aufbau)

In Sea of Clouds, von Théo Rivière, spielt ihr einen Luftschiffkapitän, der sich mit anderen Kapitänen um die Beute balgt. Ihr zieht verdeckte Karten und legt diese offen an euer Spielbrett an. So sammelt ihr Rum und Schätze, rekrutiert Piraten, die euch in der Enter-Phase unterstützen und scheffelt Dublonen. Hinzu kommen geheime Aufträge, die ihr erledigen müsst.