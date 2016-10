DU 9/2016: Das spielen unsere User [Galerie+]

GG-User Labrador Nelson – Sky Force Anniversary (PC)

Fast wie früher in der Spielhalle hat sich Labrador Nelson mit Sky Force Anniversary gefühlt, fast wie damals, als er als kleiner Junge ein Geldstück nach dem anderen von seinem knappen Taschengeld in den gierigen Schlund der Arcade-Shmup-Automaten versenkte.



Die mobile Variante von Sky Force kenne ich bereits seit 2009. Unzählige Stunden habe ich auf dem Smartphone damit verbracht, da es mich an legendäre Shmups meiner Kindheit erinnerte. Mit Freude nahm ich den 2015er Release der Anniversary-Version für den PC zur Kenntnis, geholt hab ich mir den Titel aber erst kürzlich. Die Umsetzung ist erstklassig gelungen, Grafik und Effekte sind richtig hübsch, nicht so wie manch guter aber unansehnlicher Shmup aus Fernost. Die vertikal scrollende Spielwelt ist in 3D gehalten und erinnert vom Setting wie vom Feeling her an Capcom-Klassiker wie 1942 und 1943 sowie an das sagenhafte Air Gallet oder Teile der Raiden-Serie und natürlich an mein Automatenliebling Slap Fight.



Was ich an Sky Force Anniversary besonders mag, ist die stetig ansteigende Herausforderungskurve von Level zu Level, ohne in ein wahnwitziges Bullethell-Szenario abzudriften, wie es viele Vertreter des Genres in den 90ern getan haben und damit zwar ihre zahlreichen Fans generierten, mich aber immer mehr abstießen. Das Spiel ermöglicht auf klassische Art das Auswendiglernen von Gegnerformationen, das Upgrading der Haupt- und Nebenwaffe, Schildausbau, Freischaltung verheerender Laserbeams und Smartbombs sowie das Sammeln von Sternen als Währung für Upgrades. Neben den obligatorischen Bosskämpfen macht auch die optionale Rettung von Zivilisten am Boden viel Spaß, weil es besondere Koordination erfordert. Ein Online-Highscore-Modus ist ebenfalls vorhanden. Ich bin richtig angetan von diesem Vertical-Shooter-Kleinod und werde noch eine Menge an Lebenszeit darin investieren.