Ein Tag ist nicht genug

Carpe Diem, das wussten schon die alten Römer. Und auch der neue Schwabe im fernen Frühsonnenaufgangsland beherzigt an seinem letzten Tag in Tokio diese Regel. Dieser Tag sollte ihn aufs Oktoberfest im Hibiya Park, in ein Love Hotel in Kabukichou, nach Akihabara, in ein Maid Café, in eine Karaoke-Bude und schließlich in ein Izakaya führen. Und durch volle U-Bahnhöfe, einsame Gassen und überfüllte Straßen.



Und damit Hallo zur Foto-Reportage "Jörg in Tokio 2016", Tag 5! 85 annotierte Fotos warten auf euch beziehungsweise 90, wenn ihr Premium-Mitglieder von GamersGlobal seid und/oder für die TGS-Aktion gespendet habt. Für letzteres möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bedanken, mit hat's viel Spaß gemacht!