TGS2016: Jörg in Tokio, Tag 4 – Die Foto-Reportage aus Japan

Nach weitgehender Ausnutzung des Checkout-Maximums (ich war erst um 4 ins Bett gegangen) lief ich mit meinen Koffern los. Dass jemand zwei Koffer hinter sich herzieht, überfordert die Japaner mental, darauf sind sie einfach nicht eingestellt. Hier verreist man mit einem Koffer pro Person, und der ist schön klein. Wenn ihr also Menschen mit großem Koffer oder mehreren seht, sind das in 100% der Fälle Touris. Die Japaner hingegen gerne Gepäckservices: Am Vorabend wird das Gepäck abgeholt, beim Eintreffen am Flughafen oder auch Hotel ist es dann da.

Aber was ich eigentlich schreiben wollte: Auf dem Weg vom Hotel zur Kaihinmakuhari Station kamen mir nicht nur Massen von Messebesuchern entgegen, von denen einige mit meinen Koffern kollidierten, weil sie instinktiv nach rechts auswichen und ich instinktiv nach links, sondern ich sah auch diesen Rollstuhlfahrer-Parkours. Keine Ahnung, was das sollte: Training für jugendliche Rollstuhlfahrer? Ein Blick in das Leben von Gehunfähigen für Normalsterbliche?