TGS2016: Messe-Babes-Galerie von der Tokio Game Show

Willkommen zur Babes-Galerie 2016

Ein Jahr ist vergangen, und das heißt: Es ist wieder Tokyo-Game-Show-Messebabes-Zeit! Mit unzähligen "Sashin tottemo ii desuka"- und "Arigatou"-Rufen gelang es unserem rasenden Reporter, binnen etwa 2 Stunden die folgenden 70 Standmodels abzulichten. Das Aussuchen und Zuschneiden der Fotos hat dann noch etwas länger gedauert. aber mit dem Ergebnis sind wir sowohl steinzeitlich als auch handwerklich überwiegend sehr zufrieden.



Ihr nicht? Dann sagt es uns per Kommentar? Über das sexistische Begaffen halbnackten Fleisches könnt ihr nur eure Verachtung ausgießen? Tut das bitte in den Kommentaren! Ihr habt dem Mumm, zu bekennen, dass Babe Nummero X euch besonders gut gefällt? Dann traut euch in den Kommentaren.



Und nun viel Spaß beim Durchblätter (wie immer ist die Babes-Galerie nicht weiter kommentiert).