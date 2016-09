TGS2016: Jörg in Tokio, Tag 3 – Die Foto-Reportage aus Japan

Sicherheitskonzept vom Feinsten

Nicht ganz pünktlich um 10 war ich wieder beim TGS-Check-in. Während auf jeder anderen mir bekannten Messe die Journalisten für alle gewünschten Tage eintrittsberechtigt sind mit derselben Karte, macht das die Tokyo Game Show, so: Wer eine Karte für den Mittwoch hat, gibt diese am Donnerstag ab, und bekommt dafür die Karte für den Donnerstag. Wobei dann einfach, siehe Foto, die eigene Business Card drübergesteckt wird. Sprich: Ab Tag 2 kann jeder mit jeder Karte rein, die ein Unwissender weggeworfen hat am Ende von Tag 1. Denn da wird nichts mehr kontrolliert, sondern nur handschriftlich was auf die alte Karte draufgekritzelt.



Das ganze System ist Blödsinn: Zumindest für internationale Journalisten scheint die einzige Zugangshürde zu sein, nach Tokio zu fliegen: Meine Online-Registrierung bekomme ich immer binnen Millesekunden bestätigt, da wird nichts geprüft. Ach was, was heißt "Journalisten": Mich schrieb vor einigen Wochen ein spanischer Analyst an, der das Jötg-auf-der-TGS-Video von letztem Jahr gesehen hat, dem ich genau das Gleiche erzählte: Heute sprach der mich plötzlich auf der Messe an (er kannte mich ja vom Video): Ja, gar kein Problem gewesen.