TGS2016: Jörg in Tokio, Tag 2 – Die Foto-Reportage aus Japan

Während in Deutschland Abendbrot gegessen wird, ist in Japan schon wieder der neue Tag da, und das heißt für euch: Tag 2 der "Jörg in Tokio"-Fotogalerie von Jörgs, also meinem, Donnerstag in Chiba, wo die Tokyo Games Show stattfindet. Alle News dazu fassen wir auf unserer Event-Seite zur TGS zusammen.Wie schon gestern habe ich versucht, mich auf die in der Spendenaktion versprochenen 20 bis 25 Fotos zu beschränken. Das hat auch wieder fast geklappt. Viel Spaß also mit der heutigen Folge, und zu dem Gesellen da oben kommen wir noch!