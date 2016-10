Xcom - Das Brettspiel

Außerirdische greifen die Erde an, und nur die Xcom kann sie aufhalten. Im Team von bis zu vier Spielern zieht ihr als Anti-Alien-Einheit in den verzweifelten Kampf gegen die Ufos – und gegen das Würfelpech.

Anders als bei Brettspielen üblich, wo sich im Regelfall alle nötigen Spielinhalte in der Packung befinden, müsst ihr bei Xcom allerdings zuerst noch eine verpflichtende App auf eurem Computer oder besser eurem Tablet installieren. Das nimmt der Hersteller – in Deutschland übernimmt der Heidelberger Spieleverlag den Vertrieb – auch gleich zum Anlass, auf eine gedruckte Anleitung zu verzichten. Lediglich ein vierseitiges Heftchen liegt bei, das neben spärlichen Informationen eben einen Link und Barcode zum Download der Xcom-App enthält. Sämtliche Regeln, das Tutorial sowie weitere Inhalte wurden auf die App ausgelagert.

Wie in der PC-Version erforscht ihr verbesserte Waffen oder Alien-Technologien, schickt Abfangjäger auf die Kontinente oder setzt Soldaten für Aufträge ein. Lediglich der Ausbau der Basis entfällt, dieser wird ausschließlich über Technologien gesteuert. Ein Spielzug besteht aus zwei Phasen. Zuerst geht es in die Echtzeitphase, in der auch die App zum Einsatz kommt. Die nämlich sagt uns, in welcher Reihenfolge die Ereignisse ihren Lauf nehmen. Ufos werden gesichtet, Krisenkarten, Forschungen und Aufträge werden gezogen, und die Einheiten werden auf dem Spielbrett verteilt. In der Regel habt ihr fünf bis 30 Sekunden Zeit für die jeweilige Aktion, wobei ein Countdown stets auf den Zeitdruck hinweist. Letzteren könnt ihr jedoch auf den niedrigeren Schwierigkeitsstufen auch pausieren.

Die App enthält die vollständige Anleitung und wird zwingend zum Spielen benötigt.

Bleibt euch in der Echtzeitphase noch Zeit über, solltet ihr diese für wichtige zusätzliche Aktionen verwenden. Die wiederum werden durch vor euch liegende Karten getriggert. So könnt ihr etwa ein Ufo zurück in den Orbit schicken oder eine einsatzlose Einheit zur Eliteeinheit ausbilden. Das ist besonders wichtig, da Ereignisse wie das Auftauchen von zusätzlichen Ufos auch nach der Verteilung der Abfangjäger geschehen können und eure Planung somit durcheinanderwerfen.