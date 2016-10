World of Final Fantasy Test

Zuckersüße Chibi-Optik, klassische ATB-Kämpfe, ein an Pokémon erinnerndes Kreaturen-System und jede Menge Fan-Service – auf dem Papier klingt das neue RPG aus dem Hause Square Enix spannend. Doch macht der Mix auch Spaß?

Klassischer Gedächtnisverlust

Die Miragen spielen eine zentrale Rolle: Ohne unseren Glupschi hätten wir diesen Abgrund niemals überqueren können.



Im Kern ein Oldschool-JRPG

Ständig treffen wir in Grymoire auf Charaktere, die wir bereits aus anderen Final-Fantasy-Teilen kennen.





Uns hat dabei vor allem die hohe Schlagzahl der Zufallsbegegnungen gestört: Alle paar Meter werden wir von dem Spiel in den Kampfmodus geworfen. Der funktioniert in altbekannter Active-Time-Battle-Manier: Freund und Feind stehen sich gegenüber und die Position auf dem Zeitbalken gibt an, wer wann eine Aktion ausführen darf. Das kann dann etwa ein Nahkampfschlag, ein Zauber oder die Nutzung eines Gegenstands sein. Gut finden wir, dass Square uns verschiedene Möglichkeiten gibt, das ATB-System nach eigenem Gusto anzupassen. So können wir neben dem klassischen Auswahlmenü, in dem alle Aktionen angezeigt werden, auch eine einfache Variante benutzen, bei der wir die wichtigsten Angriffe über die Aktionstasten des Controllers aktivieren.



Zudem dürfen wir bestimmen, ob der Kampf pausieren soll, wenn wir an der Reihe sind. Und auch die Kampfgeschwindigkeit lässt sich einstellen. Zu guter Letzt gibt es eine Vorspultaste, mit der wir übrigens nicht nur die Kämpfe schnell hinter uns bringen, sondern auch Dialoge und Sequenzen im Zeitraffer erleben. Letzteres werden speziell ungeduldige Naturen ausgiebig nutzen, da das Spiel – auch aufgrund der zahlreichen, oft viel zu einfachen Kämpfe – ein eher gemütliches Tempo an den Tag legt.

Im einfachen Kampfmenü benötigen wir für die wichtigsten Angriffe lediglich die Aktionstasten des Controllers.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalIm Schatten von(kommt Ende November) steuertfast schon unbemerkt auf den Release am morgigen 28. Oktober zu. Dabei könnte es sich kaum noch stärker von seinem großen Bruder unterscheiden! Das Active-Time-Battle-Kampsystem ist klassisch, die Chibi-Grafik kunterbunt, und statt cool dreinschauender Jungmänner auf ernster Mission steuern wir ein sich ständig neckendes Geschwisterpaar, das überall gute Laune verbreitet.Dazu packt Square Enix die anerinnernden Miragen, die sich sammeln, aufwerten und im Kampf einsetzen lassen, sowie zahlreiche Auftritte bekannter Final-Fantasy-Figuren. Auf dem Papier klingt die Mischung spannend. Doch gelingt es den Japanern, daraus ein gutes JRPG zu machen? Wir haben die PS4-Version von World of Final Fantasy (erscheint auch für PSVita) gespielt und verraten es euch.Als die Zwillinge Lann und Reynn eines Morgens in einer verlassenen Stadt aufwachen, erfahren sie von der mysteriösen Enna Kros, dass sie einst mächtige Mirage-Hüter waren, die eine Armee der knuffigen Kreaturen befehligten. Doch aus irgendeinem Grund haben die Geschwister ihre Miragen und damit auch sämtliche Erinnerungen verloren. Kros schlägt vor, dass Lann und Reynn über ein magisches Tor die Heimat der Miragen namens Grymoire betreten, um erneut auf Mirage-Jagd zu gehen. Eventuell erhalten die beiden Protagonisten auf diese Art auch ihr Gedächtnis zurück und finden sogar etwas über den Verbleib ihrer Familie heraus. Kaum in der Fantasywelt angekommen, wird gleich das nächste Fass aufgemacht: Die Bahamut-Armee bedroht die Bewohner des Landes und Lann beziehungsweise Reynn könnten die beiden Hünen sein, die laut einer Prophezeiung die Erlösung oder das Verderben für Grymoire bringen sollen...Bereits die Ausgangslage macht klar, dass Square hier kein episches Monstrum wie die-Reihe schaffen will. World of Final Fantasy richtet sich an ein jüngeres Publikum. Vielschichtige Charaktere, überraschende Twists und emotionale Höhepunkte dürft ihr nicht erwarten. Vielmehr dient die simple Geschichte als Mittel zum Zweck, um die beiden Helden durch Grymoire zu lotsen, ihnen einen Grund für die Jagd nach den Miragen zu liefern und sie nebenbei mit möglichst vielen Figuren aus dem Final-Fantasy-Universum bekanntzumachen. Dennoch hatten wir mit der Handlung Spaß. Die Zwillinge sind sympathisch und die englisch vertonten Dialoge witzig geschrieben – auch wenn sich das ständige Geplänkel zwischen den beiden irgendwann abnutzt. Ab und an werden Teile der Story sogar in kurzen, unterhaltsamen Anime-Sequenzen weitergesponnen.Der größte Pluspunkt ist das Final-Fantasy-Universum an sich. Square hat nicht nur bekannte Monster sowie Zauber in die Welt gepackt, sondern spendiert auch zahlreichen Helden aus anderen Final-Fantasy-Teilen Gastauftritte, darunter Yuna, Cloud oder Quistis. Während sich Fans der Reihe über die diversen Anspielungen und Querverweise freuen, könnte der RPG-Nachwuchs neugierig genug gemacht werden, um nach dem Abspann den einen oder anderen Klassiker nachzuholen.