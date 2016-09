Games Workshop versucht in Eigenregie, seine Miniaturen als klassischen Dungeon-Crawler in die Wohnzimmer zu bringen. Wir sind gegen den Grand Summoner in den Kampf gezogen und haben dem Brettspiel auf den Zahn gefühlt.

Sehnt ihr euch nach den alten Dungeon-Crawler-Brettspielen der 80er Jahre wie beispielsweise

Warhammer Quest Silver Tower

Der umfangreiche Spielinhalt der schweren Silver-Tower-Box.

Als Charaktere stehen euch im Basisspiel auf Heldenseite ein Zwergenkrieger, ein Sigmarpriester und ein Paladin sowie ein Barbar, ein Dunkelelf-Schurke und eine Zauberin als Antihelden zur Verfügung. In einer frei wählbaren Kombination erwacht ihr im Silver Tower und bildet eine Zweckgemeinschaft, um die Gefahren des Dungeons gemeinsam zu überstehen. Ob ihr nun die Gunst eures Gottes erlangen, das Böse vernichten, Gold finden oder einfach nur überleben wollt, ist jedem Spieler grundsätzlich selbst überlassen. Die Charaktere haben keine Namen, sondern sind allgemein beschrieben, sodass sich jeder einen eigenen Namen für seine Figur ausdenken kann und die Wiederspielbarkeit im Todesfall ihren Sinn behält.

Viel Vorbereitung für die erste Spielrunde

Vor der ersten Partie erwartet euch erstmal ein wenig Aufbauarbeit: Die 51 Plastikfiguren sind in in mehrere Teile zerstückelt und müssen zunächst aus den fünf Gussrahmen getrennt werden – idealerweise per Seitenschneider und Skalpell – und anschließend zusammengeklebt werden. Dem Spiel liegt eine detaillierte, schwarz-weiße Bastelanleitung bei, allerdings solltet ihr schon mehrere Stunden dafür einplanen, da es sich um sehr detaillierte, teils filigrane Citadel-Miniaturen handelt.



Wenn ihr möchtet könnt ihr eure Figuren auch bemalen. Soll euer Ergebnis detailgetreu ausfallen, müsst ihr allerdings je nach Begabung und Miniatur-Malerfahrung mehrere Stunden je Figur einplanen. Außerdem benötigt ihr dafür feine Pinsel sowie entsprechende Farben zur Bemalung von Miniaturen. Diese könnt ihr beispielsweise in einem Games Workshop in eurer Nähe oder über deren Webshop erwerben. Spezielle Miniaturen-Farben, beispielsweise von Army Painter oder Citadel, trocknen innerhalb weniger Minuten und sind für entsprechend filigrane Details ausgelegt. Das kann schnell ins Geld gehen, doch das Ergebnis lohnt sich und trägt beim Spielen mit zur Atmosphäre bei. Auf Youtube findet ihr zu nahezu allen Figuren ausführliche Painting-Tutorials sowie etliche allgemeinere Tipps und Anleitungen zum Bemalen von Miniaturen.



Alle Bilder stammen von GamersGlobalzurück, das noch heute teuer bei eBay gehandelt wird? Diese Art von Spielen ist in den letzten Jahren mit mehreren Vertretern neu belebt worden. Einer der jüngsten Vertreter des Genres kombiniert dieses Konzept mit der TableTop-Welt von, genauer gesagt mit der aktuellen Fantasy-Varianteist eine stark überarbeitete Neuauflage des Brettspiel-Klassikersaus dem Hause Games Workshop, das 2013 mit mäßigem Erfolg für iOS und PC umgesetzt wurde ( im Test: Note 4.0 ). In Silver Tower schlüpft ihr mit bis zu drei Mitspielern in die Rollen von guten oder auch bösen Helden und kämpft gemeinsam gegen den unbekannten Meister des Silver Tower, den “Grand Summoner”. Ziel einer jeden Spielrunde ist es, eben jenen Beschwörer zu finden und zu besiegen. Dabei überlässt er euch eine von acht Runen mit einem Teil seines Namens. Um die komplette Kampagne abzuschließen, müsst ihr euch folglich durch acht Szenarien schlagen.