The Walking Dead - Staffel 3 Test

Mit gleich zwei Episoden von insgesamt kaum mehr als zwei Stunden Dauer startete Telltale am 20.12. in die dritte volle Staffel von The Walking Dead. Lohnen sich die 23 (Steam) oder 34 Euro (Konsole) für alle fünf Episoden? Wir testen den Doppelauftakt spoilerfrei.

Keine Noten mehr für die Telltale-Formel

Javier Garcia heißt der neue Held. Hier noch vor der Katastrophe...

Eine neue Grenze

Eure Haupttätigkeit ist quasi "Dialog-Rollenspiel", ohne große Folgen jedoch.

Vier Jahre später

Schon bald trifft der (in wenigen Jahren sichtlich gealterte) Javier auf die Heldin der vorigen Staffel, Clementine.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalEs ist die 32. Minute der zweiten Episode, als etwas Unglaubliches passiert: Die Lösung für ein „Rätsel“ in der neuen 3. Staffel von Telltale’sist nicht in der selben Ansicht direkt neben dem „Problem“ versteckt. Vielmehr müssen wir etwa 15 Sekunden lang woanders hinlaufen, dort einen Hotspot anklicken, zurücklaufen und erneut den ersten Hotspot anwählen. Solltet ihr gar per Menü die Hotspot-Anzeige ausgeschaltet haben, mögt ihr womöglich fünf weitere Sekunden "gerätselt" haben. Immer noch fassungslos ob dieser Spieltiefe, sterben wir in der kurz darauf folgenden Quicktime-Event-Kampfsequenz zweimal hintereinander. Auch das eigentlich unvorstellbar…Und damit willkommen zu unserem Test von, oder besser gesagt dessen ersten beiden Folgen. Und da wir es leid sind, über die pfützentiefe Spieltiefe der Telltale-Formelspiele zu lästern, wollen wir diese auch nicht mehr mit einer Note (je nach eurer Sichtweise) adeln oder bestrafen: Wo spielerischer Anspruch darin besteht, einen ungewollt zitternden Mauszeiger ungefähr in die nähere Nachbarschaft einer Zielmarkierung zu bringen und zu klicken, um mit 100%iger Wahrscheinlichkeit einen Headshot zu erzielen, wo die immer gleichen QTE-Einlagen so etwas wie Spannung erzeugen sollen, da kann man schlicht nicht von einem Spiel im herkömmlichen Sinne sprechen.Es ist doch so: Wer sich bislang schon mit Freude durch Telltales, Walking Dead,und eins, zwei andere bewegt hat (wir benutzen dieses aktive Verb nicht unbedingt in der wörtlichen, eigenes Handeln implizierenden Bedeutung), ist vor allem an der Story, den Charakteren, den Wendungen und den Emotionen interessiert. Er benötigt keine Wertung von uns, die den Anschein erweckt, seine Erfahrung mit einem normalen Spiel vergleichen zu können. Und wer schon bislang mit der Formel nichts anfangen konnte, wird jede Note jenseits der 4.0 als lachhaft empfinden.Was wir euch deshalb in Zukunft bei Episodenspielen der Telltale-Machart bieten, ist eine Beschreibung der Ausgangssituation und Handlungsträger, sowie unsere Einschätzung von Storyqualität und Potenzial auf Tränen, Wut und andere Emotionen beim Rezipienten. Und wir schließen keinesfalls aus, spielerisch gehaltvollere „Interactive Fictions“ auch weiterhin zu benoten.A New Frontier wechselt die Perspektive, behält aber die Protagonistin der zweiten Staffel, das erstaunlich erwachsene Mädchen Clementine, als wichtige Nebenperson bei. Wir erfahren außerdem in eingestreuten („spielbaren“) Rückerinnerungen mehr über ihre Vergangenheit. Auch sonst tauchen bekannte Figuren aus den Comics beziehungsweise der Fernsehserie auf, was in mindestens einem Fall für Serienkenner die Spannung senkt.Die Episoden heißen auf Deutsch(Teil 1 und 2),und. Ihr spielt einen US-Bürger mit mexikanischer Abstammung. Er heißt Javier Garcia und scheint ein Nichtsnutz zu sein, als ihr ihm im Prolog, just zur Zeit des Ausbruchs der Seuche, erstmals begegnet: Ein glückloser Pokerspieler, der es schafft, selbst beim Ableben seines Vaters zu spät zu kommen: Als der das Haus seines älteren Bruders David erreicht, ist der Vater bereits einige Stunden tot. An Javiers Verspätung sind die Verkehrsstaus aufgrund der Panik durch die immer zahlreicher werdenden „Walker“ Schuld: Wer schon jemals eine Walking-Dead-Folge oder einen Comic oder eine Episode der TV-Serie gesehen hat, wird kaum überrascht sein, wie der Prolog endet.Das eigentliche Spiel beginnt vier Jahre später: Javier ist mit den beiden Kindern Davids und deren Stiefmutter in einem Van unterwegs, immer auf der Flucht vor einer langsamen, aber anschwellenden Walker-Herde. Der Junge pubertiert, das Mädchen schmollt, die junge Stiefmutter raucht Gras und würde Javier wohl auch gerne in einer anderen Rolle sehen als in der des Onkels ihrer Stiefkinder. Wenn ihr noch einen Spielstand aus der vorherigen Staffel hattet, konntet ihr diesen importieren, andernfalls startet ihr einfach als „Unwissender“, was wohl Clementines Verhalten etwas anpasst und das empfundene Vergnügen nicht sonderlich schmälern sollte.Auch als Serieneinsteiger wisst ihr nach kurzer Zeit um die wesentlichen Interaktionsmöglichkeiten, zuvorderst die Auswahl unter Zeitdruck zwischen zwei bis vier Antworten (oder Verhaltensweisen), auf die dann immer ein „Charakter X wird sich das merken“ oder ähnliches folgt. Allerdings führen erfahrungsgemäß nur ein Bruchteil eurer Entscheidungen zu meistens winzigen Veränderungen im Plot oder in Folgedialogen. Zu den aus Sicht der Designer wichtigen Entscheidungen (es sind zumeist fünf oder sechs) erhaltet ihr am Ende jeder Episode eine Statistik, wie sich die anderen Spieler entschieden haben.