The Elder Scrolls 5 – Skyrim (Switch) Test+

Eine riesige, lebendige Spielwelt, tonnenweise Quests – und das alles für unterwegs: Seit heute kann Himmelsrand auch auf der Switch erkundet werden. Was taugen Grafik, Bewegungssteuerung und Amiibo-Support?

Technisch pfui: Sichtweite & Level of Detail

Soundtrack & Batterielaufzeit

Rechts: Die Special Edition auf der Xbox One bietet deutlich mehr Objekte in der näheren Umgebung, zudem wirken die entfernten schärfer.

Technisch basiert die Switch-Umsetzung von Skyrim laut Bethesda auf keiner der vorherigen Versionen, sondern wurde speziell für die Konsole entwickelt. Grafisch bewegt sie sich zwischen der Urfassung und der Special Edition, was für Switch-Verhältnisse ein insgesamt gutes und vor allem flüssiges Ergebnis gibt.Auf dem Switch-Display wirkt Skyrim schärfer als auf dem Fernseher im Dockmodus, was aber natürlich eine optische Täuschung ist und am sehr viel kleineren Display liegt. In Wahrheit löst Skyrim für Switch im Tabletmodus mit 720p auf, am Fernseher mit 900p. Die Framerate läuft in beiden Modi konstant mit (von uns geschätzt) 30 Frames, selbst in Kämpfen oder in Weitblick-Szenen. Ebenfalls Teil der Portierung sind allerdings auch die etwas abgehackten Animationen der NPCs, die bei näherem Hinsehen polygonarmen Objekte in der Welt (Felsen bestehen, von der Seite betrachtet, oft nur aus wenigen Kanten) sowie die teilweise fragwürdige Physik.Was uns bei beiden Varianten auffällt, ist eine Art Flimmern bei etwas detaillierteren Büschen oder Blumenfeldern in mittlerer Entfernung, sowohl im Tablet- als auch Dock-Modus. Das stört im Spielverlauf nicht, im Gegensatz zu einem anderen Umstand.Gerade der Blick auf Hochebenen und Berge (oder von Bergen aufs Umland) macht einen guten Teil des Reizes von Skyrim aus. Die Spielwelt wirkt einerseits gigantisch groß, andererseits gut gefüllt, und: Zumindest einige der Berge und wirklich jede Ortschaft oder andere menschengebaute Struktur können wir tatsächlich erreichen, wenn wir lange genug dorthin laufen oder reiten.Bietet auch die Switch-Fassung den vollen Fernblick? Ja, allerdings nur bei der "primären Geometrie" wie Hügel, Berge und Senken. Auch große Bäume sind schon von weitem zu sehen. Allerdings stellen wir deutliche Sprünge zwischen einzelnen Level-of-Detail-Stufen fest (ein entferntes Objekt oder eine Felswand erhält plötzlich feinere Texturen). Sträucher, Büsche et cetera poppen auffallend spät auf, in etwa 50 Meter Entfernung von der Spielfigur. Der Eindruck ist der einer sehr kargen Landschaft, die sich erst beim Näherkommen mit Grasbüscheln, Schatten und anderen Objekten füllen. Damit gleicht die Switch-Fassung in diesem wichtigen Punkt viel stärker den 2011er Konsolenfassungen als der Special Edition von letztem Jahr. Vermutlich war es auf der Switch nicht anders möglich, man gewöhnt sich dran – und der Gesamteindruck der Grafik ist immer noch gut.Die Helligkeit in Höhlen ist im Handheld-Modus durchgehend zu niedrig. Selbst bei voller Displayhelligkeit hatten wir aufgrund des spiegelnden Bildschirms bereits in einem taghellen Raum große Probleme, etwas zu erkennen. Das wirkt sich auf die Batterielaufzeit aus: Mehr als drei Stunden solltet ihr nicht von Steckdose oder Akkupack entfernt spielen wollen.Der für die Atmosphäre extrem wichtige, fantastische Skyrim-Soundtrack ist im vollen Umfang enthalten. Somit könnt ihr bei euren Reisen durch Himmelsrand dem orchestralen Sound lauschen und in Scharmützeln von Chor-Gesängen antreiben lassen.Positiv fallen uns die knappen Ladezeiten auf, die deutlich kürzer ausfallen als bei den Konsolenfassungen von 2011. Allerdings lädt die Engine immer noch bei jedem Ortswechsel, darunter auch das Betreten von Häusern, nach.