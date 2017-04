Syberia 3 Test

Viele Jahre mussten Adventure-Fans auf die Rückkehr von Kate Walker warten. Nun steht ihr drittes Abenteuer endlich in den Händlerregalen. Hat sich die Wartezeit gelohnt?

Syberia 3 ab 31,50 € bei Amazon.de kaufen.

Auf der Flucht

Hakeliger als nötig

Das Tutorial erklärt ganz gut die grundlegende Spielmechanik.

Mehr Spaß mit Controller, angeblich...

Anzeige

Die Youkol finden die bewusstlose Kate in einem Rettungsboot.

Alle Scrennshots stammen von GamersGlobalNie mehr! Dieser Meinung war, seines Zeichens Syberia-Schöpfer und Comic-Zeichner, im Jahr 2005. Denn mitbetrachtete er die Geschichte der Anwältin Kate Walker als abgeschlossen. 2009 dann die Kehrtwende: Ein dritter Teil des Grafik-Adventures sollte in Entwicklung gehen und im Juni 2010 erscheinen. Doch es passierte … nichts. Bis 2013 ein Lebenszeichen vonan die Öffentlichkeit drang, und die Entwicklung Fahrt aufnahm. Nach einer abermaligen Verschiebung des Release-Termins ist es nun so weit: Dreizehn Jahre nach Syberia 2 ist Kate Walker zurück.Im Spiel ist weit weniger Zeit vergangen. Die Handlung setzt einige Wochen nach dem Finale von Syberia 2 ein. Als Neueinsteiger muss man nicht alle Details über Hans Voralberg, den Automaten Oscar und die Mammuts kennen, der Atmosphäre dienlich ist es aber allemal. In den Dialogen gibt Syberia 3 jedoch einige Informationen über die bisherigen Ereignisse preis, sodass niemand ernsthaft auf dem Schlauch steht.Aber zurück zum Einstieg: Die Youkol, kleinwüchsige Nomaden, finden die bewusstlose Kate Walker in einem Rettungsboot und bringen sie in die nächstgelegene Klinik. Dort trifft Kate auf den beinamputierten Anführer der Youkol, der auf seine Genesung wartet. Doch Dr. Olga Jefimowa, inoffizielle Leiterin der Klinik, scheint kein Interesse daran zu haben, ihre Patienten alsbald aus der Klinik zu entlassen. Also muss die Ex-Anwältin zunächst einen Weg in die Freiheit finden.Diesem Vorhaben steht neben den gelungenen Rätseln auch die wenig gelungene Steuerung im Weg. Mit WASD lenkt ihr Kate durch die Spielwelt; Syberia 3 ist kein Point-and-Click-Adventure. Das Problem: Ständig bleiben wir mit der Dame an irgendwelchen sicht- und unsichtbaren Hindernissen hängen. Wenn ihr euch beispielsweise im Verlauf des Abenteuers mehrmals den Weg durch einen Zelt-Markt der Youkol bahnen müsst, sind Nerven aus Stahl gefragt.Als besonders fies erwies sich der Ausflug auf ein von Grafik-Bugs verseuchtes Maschinendeck eines Schiffes. In diesem Fall half nur das Laden des letzten automatischen Spielstandes (es gibt kein freies Speichern). Erschwerend kommt eine alle paar Momente wechselnde Kameraperspektive hinzu – ähnlich wie im Klassiker. Immerhin rennen wir aufgrund der ungünstigen Perspektivenwechsel aber nicht in einen Zombie, sondern in die vorherige Szene oder irgendeinen Gegenstand.Apropos Zombies: Bisweilen erinnert das Tempo von Kate Walker an die hirnlosen Fleischfresser aus. Mit der Shift-Taste in Kombination mit WASD könnt ihr zwar theoretisch sprinten. In der Praxis funktioniert das aber aufgrund der oben geschilderten Probleme nicht.Also greifen wir zum Controller. Immerhin heißt es gleich zu Beginn des Abenteuers: „Das Spiel macht mehr Spaß, wenn Sie einen Controller verwenden.“ Tatsächlich geht die Steuerung mit dem Controller etwas besser von der Hand – beispielsweise, wenn Kate joggt (RT). Mit dem Gamepad steuern sich einige Rätsel, bei denen wir den Blickwinkel ändern müssen, zudem weniger fummelig. Bei der direkten Charaktersteuerung können wir zwar auch so noch an Objekten hängenbleiben. Das Gefühl einer höheren Präzision bei der Fortbewegung haben wir aber dennoch.Mit Objekten und Personen könnt ihr interagieren, sobald ihr euch mit Kate nähert. Ein entsprechendes Symbol (bei der Controller-Steuerung gibt es praktischerweise auch noch die passende Button-Farbe dazu) informiert euch darüber, welche Aktion ihr ausführen könnt. Aufgesammelte Gegenstände wandern ins Inventar und sind für spätere Interaktionen in der Spielwelt bestimmt. Objektkombinationen direkt im Inventar gibt es nicht. Manchmal können wir Gegenstände nicht sofort aufnehmen. So durchwühlen wir etwa eine Kiste auf der Suche nach einer Filmrolle und bewegen den für uns uninteressanten Krimskrams mit gedrücktem A-Button manuell zur Seite.Auch an anderen Stellen ist Handarbeit gefragt. Etwa, wenn wir eine Schublade herausziehen oder einen Hebel betätigen. Auch hier gilt: Die Steuerung mutiert immer wieder zur Geduldsprobe. So müssen wir mit Hilfe des linken Sticks eine Zahlenkombination einstellen. Das Problem: Die Steuerung ist derart schwammig, dass eine sehr ruhige Hand und gute Nerven notwendig sind.