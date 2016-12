Strategic Command WWII Test

Der sechste Teil der Strategic-Command-Serie hat etwas, was Civilization 6 fehlt: Anspruch und eine spielstarke KI. Unter der leicht aufpolierten Grafik verbergen sich sinnvolle Änderungen.

Fasziniernd wegen KI und Skripten

Mit Paris fällt meist auch Frankreich; dies triggert die Vichy-Regime-Entscheidung.

Entscheidungen für den "Was wäre wenn"-Effekt

Die Geschützbatterien an der Küste gibt's nur per "Entscheidung" (sie sind schon da, wenn ihr das 1944-Szenario spielt).

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalUnter dem vollen Namenveröffentlicht die Mini-Schmiede Fury Software (1 Präsident und KI-Entwickler in USA, 1 Kampagnen-Bastler in UK) den neuesten Teil einer Strategieserie, die 2002 begann. Die große Besonderheit der Serie: Ihr bestimmt nicht nur durch Ziehen eurer Armeen, durch Neurekrutierungen und Forschung die Geschicke eurer Seite (Achsenmächte oder Alliierte), sondern auch durch Ja-Nein-Entscheidungen, die allesamt an historischen Begebenheiten oder Wahrscheinlichkeiten geknüpft sind. Alles hat Auswirkungen, auch wenn die Diplomatie aufgrund des kleineren Szenarios beschränkter ist als bei den „Global Conflict“-Serienteilen.Wie im 2002er Debüt und dem einen oder anderen Folgeteil geht es um den Zweiten Weltkrieg in Europa, die Karte reicht von der Ostküste der USA bis ungefähr zum Ural sowie von Island bis Kuwait. Mehrere Szenarios decken unterschiedliche Anfangszeiten ab, etwa 1939 (Überfall auf Polen) oder 1944 (Landung in der Normandie). Dabei werden die historischen Frontverläufe und beteiligten Truppen stark abstrahiert dargestellt, aber doch schon so, dass sie ein Gefühl für die strategischen Chancen und Zwänge vermitteln. Überhaupt ist das die größte Stärke des Rundenstrategiespiels: Gleichzeitig komplex zu sein (man steuert meist weit über 100 einzelne Einheiten), ohne aber in zähes Kleinklein auszuarten. Es gibt auch praktisch keine verzweigenden Menüs: Ihr forscht, setzt diplomatische Punkte ein, baut neue Kampfeinheiten (die dann mit meist mehrmonatiger Verzögerung erscheinen). Das Spiel beachtet Konvoi-Routen und Wetterzonen, Regen, Schnee und Matsch haben sehr merkliche Einflüsse auf die Kriegsschauplätze.Letzten Endes geht es um die Kontrolle von Städten, Häfen und Minen, die MPP (Military Production Points, die Universalwährung des Spiels) liefern und teils als Versorgungsquellen dienen. Erobert ihr die Hauptstadt einer Fraktion und habt auch genügend militärische Verluste verursacht, ergibt sie sich bald (die vom Spin-offeingeführte Nationale Moral spielt auch in diesem Serienteil keine wichtige Rolle). Wobei Hauptfraktionen meist noch ein bis zwei Ausweich-Hauptstädte haben, so flüchtet die Regierung Großbritanniens von London nach Alexandria.Im Gegensatz zu vielen Rundenstrategiespielen mischt Strategic Command eine spielstarke KI (die dennoch gegen erfahrene Spieler ohne Boni nicht die Spur einer Chance hat) mit Skriptereignissen. Letzere gibt es als vorbestimmte Wenn-dann-Effekte sowie als Entscheidungen, letztere fast immer zwischen der historischen Realität und einer plausiblen Alternative. Beide Formen helfen nicht nur dem Spieler, sondern auch der KI. Apropos: Ihr könnt Strategic Command als Achsenmächte oder als Alliierte spielen, jeweils gegen einen Freund oder die KI. Es werden jeweils alle Länder der Seite von einem Spieler übernommen, wobei jede Großmacht eigene Forschung und Einheitenrekrutierung betreibt, während man sich die Diplomatie quasi teilt.Ein typisches Skript regelt etwa, dass bei Annäherung der Wehrmacht an Leningrad (heute wieder: St. Petersburg) Finnland in den Krieg eintritt. Was umgekehrt bedeutet, dass Finnland zögert, wenn der deutsche Vormarsch einen anderen Weg nimmt oder früh ins Stocken gerät. Was sich dann immer noch auf dem diplomatischen Parkett ausgleichen lässt: Hier setzen die Großmächte begrenzte „Chits“ ein, um kleinere Nationen zu beeinflussen. Manche tendieren zu den Alliierten, andere zur Achse. Erreicht die Kriegsbereitschaft 100%, tritt das Land auf der betreffenden Seite in den Krieg ein. Die Veränderung der Kriegsbereitschaft von Großmächten lässt sich zwar verzögern oder beschleunigen, aber niemals umkehren; Italien wird also nie auf Seiten der Alliierten kämpfen.Auch die (sehr häufigen) Entscheidungen werden getriggert, beispielsweise durch den Sieg des Dritten Reichs gegen Polen. Dann könnt ihr der historischen Realität folgen: Der geheime Stalin-Ribbentrop-Pakt sah die Aufteilung Polens vor; entsprechend fiel die Rote Armee Warschau in den Rücken. In Strategic Command führt euer „Ja“ zu dieser Entscheidung dazu, dass der Ostteil Polens an die UdSSR fällt, was einerseits euren späteren Angriff auf Russland erschwert, andererseits die Sowjetrussen kriegsmüder macht und euch pro Runde Bonus-MPP verschafft. Auch das ist historisch: Die letzten Züge mit Getreidelieferungen aus Russland ans Dritte Reich überquerten die Grenze, als Deutschland bereits seinen Angriffskrieg namens „Unternehmen Barbarossa“ gestartet hatte.Mittels der Skriptereignisse und Entscheidungen könnt ihr diverse Was-wäre-wenn-Szenarios durchspielen und eure Strategie feintunen. Oder habt allgemein das Gefühl, dass mehr passiert als nur das, was ihr selbst über die Landkarte verschiebt. Es gibt allerdings auch eine dunkle Seite der Skripte und Entscheidungen, zu der wir später noch kommen.