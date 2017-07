Splatoon 2 Test+

Der erste Teil war einer der größten Hits auf der WiiU – nun möchte Nintendo mit dem Nachfolger ihres farbenreichen, jugendfreien Shooters auch auf der Switch landen. Wir sagen euch, ob das gelungen ist.

Die Aquamarine sucht neue Helden

Die Leveleingänge müsst ihr in den verwinkelten Hub-Welten des Heldenmodus erst mal suchen.

Inkling gegen Brotbackautomat

Der Heldenmodus überrascht mit einigen witzigen Ideen wie diesen ausrollbaren Teppichen. Im Gegensatz zu den etwa drei Stunden Spielzeit des ersten Teils wurde der Solopart in Splatoon 2 deutlich ausgebaut. Möchtet ihr sämtliche Levels lediglich einmal durchspielen, dürft ihr bereits mit rund sechs bis sieben Stunden rechnen. Wollt ihr sogar sämtliche Collectibles finden, sind es ein paar Stunden mehr.



Auch beim Leveldesign haben die Designer nochmals zugelegt und uns im Test immer wieder mit frischen Ideen überrascht: Hier müssen wir eine bewegliche Plattform in Gang bringen, indem wir einen Ventilator beschießen, dort sollen wir Teppiche ausrollen, indem wir sie in Farbe tunken. Ein anderes Mal müssen wir Trampolinabschnitte überstehen, ohne in die Tiefe zu fallen, und dann wären da natürlich auch noch die Bossgegner am Ende jeder Welt. Sie begegnen euch in ausgelagerten Arenen, verfügen über mehrere Phasen und sind nicht weniger kurios als das restliche Spiel. Gleich in der ersten Welt müsst ihr etwa dem wildgewordenen Brotbackautomaten Oktoback zeigen, wer der Inkling im Haus ist.



Alle Screenshots stammen von GamersGlobalAls Nintendo vor drei Jahren mit Splatoon (im Test: Note 7.5) ihren ersten eigenen Multiplayer-Shooter ankündigte, war die Skepsis groß. Zu ungewöhnlich erschien vielen Spielern das familienfreundliche Konzept, in dem es nicht darum ging, so häufig wie möglich die Gegner zur Strecke zu bringen, sondern stattdessen den ganzen Level mit der Tinte seines Teams einzuklecksen. Doch der Erfolg sprach für sich: Alleine in Europa konnte Nintendo innerhalb eines Jahres nach der Veröffentlichung im Mai 2015 mehr als eine Million Exemplare von Splatoon absetzen. Dass eine Umsetzung des Shooters auch auf die Switch finden würde, war daher keine Überraschung.Nur noch wenige Tage, dann dürft auch ihr euch indie Tinte um die Ohren spritzen. Wir haben bereits viele Stunden in den Multiplayer-Schlachten hinter uns gebracht und genauestens den Heldenmodus unter die Lupe genommen. In unserem Test verraten wir euch nun, ob Splatoon 2 die Wünsche der Fans erfüllt und ob auch Neueinsteiger dem ungewöhnlichen Teamshooter eine Chance geben sollten.Auch wenn der Multiplayer-Part klar das Herzstück von Splatoon 2 ist, empfehlen wir euch auch als Veteranen zuerst einen Blick auf die Kampagne, die auf den Namen Heldenmodus hört. Wie im ersten Teil müsst ihr hier gegen die fiesen Oktarianer antreten, denn die haben sowohl den Riesen-Elektrowels als auch den Pop-Superstar Aioli entführt. Doch als junger Inkling, einer Mischung aus Tintenfisch und Mensch, seid ihr prädestiniert dafür, den Oktarianern den Kampf anzusagen.Einmal von Aiolis Partnerin Limone zum neuen Mitglied der Aquamarine ernannt, geht es auch schon los. Von nun an müsst ihr euch durch fünf Welten mit jeweils bis zu sieben Levels schlagen, die allesamt den Charakter eines Hindernisparcours aufweisen. Insbesondere die ersten Levels bieten sich bestens an, um das Spielsystem zu verinnerlichen: Verschießt ihr mit eurer Waffe Tinte, tötet diese nämlich nicht nur eure Feinde, sondern färbt auch die Umgebung ein. Haltet ihr nun die linke Schultertaste gedrückt, verwandelt ihr euch in einen Tintenfisch und taucht in der Farbe ab. Nun könnt ihr euch nicht nur etwas schneller als oberirdisch bewegen, sondern ladet gleichzeitig auch euren Tintenvorrat auf. Klar – das Ganze funktioniert natürlich nur in eurer eigenen Farbe. Bewegt ihr euch stattdessen zu lange auf oder, schlimmer noch, in feindlicher Tinte, verliert ihr kontinuierlich Gesundheit, bis ihr zum letzten Checkpoint zurückgesetzt werdet.