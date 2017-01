Space Hulk Deathwing Test

Seit 1987 kämpfen Terminatoren gegen Genestealer. Nach zahlreichen Rundentaktik- und einigen Echtzeit-Umsetzungen wagen sich Cyanide und Streum on studio an ein Actionspiel zur Warhammer-40K-Vorlage.

Eine kurze Geschichte des Imperiums

Auch solche "grafischen" Textnachrichten wurden ins Deutsche übersetzt. Außer einigen Sammelgegenständen gibt's ansonsten kaum Optionales in den Maps.

Eine kurze Geschichte der 40K-Versoftungen

In der Basis warten die Techpriest-Servitors darauf, uns auszurüsten.

Willkommen beim Deathwing

Auch euren beiden KI-Kameraden könnt ihr vor den Einsätzen neue Ausrüstung geben oder Fähigkeiten beibringen.

Anzeige

Unser Bolter ist fast leer geschossen, aber wir haben in der aktuellen Konfiguration ja noch die Force Axe dabei.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalEs macht den Reiz der Warhammer-40.000-Welt aus, dass sie Trivial-Brachiales (Blut! Eingeweide!) mit zumindest Anklängen von Tiefgründigerem verbindet. Darum wollen wir euch erst mal einen „geschichtlichen“ Abriss von der erstaunlichen Marke Warhammer 40K geben, die der als Miniatur-Bepinselungs-Laden gestartete Games Workshop 1987 ersann.Einst, um das Jahr 31.000 herum, zog der Imperator der Menschheit mit seinen 20 halbgottgleichen „Primarchen“ (deren Vater er war, Stichwort Genlabor) an der Spitze von ebenso vielen Space-Marine-Legionen in den Krieg, die alte Macht Terras wiederherzustellen. Zu diesen genetisch veränderten Supersoldaten kamen noch mal Abermillionen normaler menschlicher Kämpfer, Flottenangehöriger und so weiter, und der Kreuzzug eilte von einem Sonnensystem zum nächsten, und brachte einem Planeten nach dem Anderen die „Compliance“, mörderischen Frieden.Dann wurde der Imperator ausgerechnet von seinem brillantesten Sohn, Horus, verraten, kurz nach dessen Beförderung zum „Kriegsmeister“ Und danach ging ziemlich viel schief im neuen Sternenreich der Menschen. Das „Chaos“ mit seinem Wahnsinn und seinen Dämonen verdarb erst Horus und dann viele der Space-Marine-Legionen, ein Bürgerkrieg quer durch die Galaxie entbrannte. Am Ende tötete der Imperator eigenhändig Horus bei der Verteidigung Terras, wurde jedoch dabei so schwer verwundet, dass er seitdem mehr tot als lebendig in seinen Goldenen Thron eingeschlossen ist. Seit ziemlich genau zehntausend Jahren.Um das Jahr 40.000 herum sind die ehemaligen Space-Marine-Legionen nur noch Miniausgaben ihrer selbst – dafür gibt es viel mehr davon: Aus den neun verbliebenen loyalen Legionen wurden erst Dutzende, schließlich Hunderte von kleinen Chaptern. Was praktisch ist, denn so kann der Games Workshop, der die Mischung aus Taktik-Brettspiel und Figurenbemalerei erfand, mehr Farben und Extras für das Codex-gerechte Bepinseln der Miniaturen verkaufen. Nur noch 1.000 Kämpfer zählt jeder Orden, und die 100 besten davon, die 1. Kompanie, haben die Ehre, bei Bedarf in die superschweren Terminator-Rüstungen zu steigen. Wie man die baut, weiß man nicht mehr, aber immerhin kann man sie reparieren. Das passt zu den Space Marines selbst, denn wenn sie sterben, werden ihnen noch schnell einige spezielle Drüsen und Genmaterial entnommen, damit man sie einem neuen Space-Marine-Rekruten einpflanzen kann.Wieso wir das alles erklären? Damit ihr auch als Nicht-40K-Cracks ungefähr erahnen könnt, dass ihr beinicht einfach nur irgendwelche fetten, gepanzerten langsamen Brutalos mit tiefen Roboter-Stimmen steuert, sondern die Elite der Elite der Elite. Moment, noch mal zählen, ja genau, richtig: dreimal „Elite“. Denn anders als die allermeisten anderen Space-Marine-Orden der Warhammer-40K-Welt hat sich die 1. Kompanie der Dark Angels voll auf die Terminator-Rüstungen spezialisiert. Und nennt sich Deathwing.Sie kommt zum Einsatz, wenn sonst nichts mehr hilft – was regelmäßig der Fall ist, wenn mal wieder ein „Space Hulk, ein gigantisches Raumschiffwrack, das seinerseits aus den Wracks unzähliger Raumschiffe ungezählter Jahrtausende besteht, irgendwo aus dem Warp- in den Normalraum eintritt. Komischerweise sind diese Space Hulks auch fast immer mit Tyraniden gefüllt, deren „Standardsoldaten“ namens Genestealer (Codename: „Jeans-Dealer“) bereits im Brettspiel-Original von Space Hulk (1989) die Bösen spielten Die 2016er Auflage (4th Edition) ist in Deutschland ausverkauft, darum hier ein Link auf den US-Store von Games Workshop – damit ihr mit Staunen seht, wie ein Brettspiel 125 Dollar kosten kann und man problemlos noch mal so viel für Farben, Missions-e-Books und Werkzeuge ausgeben kann.Seit damals gab es zahlreiche offizielle und inoffizielle Versoftungen von Warhammer 40K im Allgemeinen und Space Hulk im Speziellen, zuletzt in der mäßigen, aber sehr brettspielnahen Fassung von Full Control ( Space Hulk, 6.0 ) sowie dem stark verbesserten, "computerspieligeren" Rundentaktik-Nachfolger Space Hulk Ascension (Note im Test: 7.5) derselben glücklosen Entwickler. Doch schon in den 90ern brachte EA zwei Umsetzungen (1993, 1996), die versuchten, das taktikishe Grundelement mit Echtzeit zu koppeln. Den nächsten Schritt gingen kurz vor Weihnachten 2016 Streum on studio und Cyanide: Space Hulk Deathwing ist ein Actionspiel.Nach einem kurzen Tutorial, ähem, Auffrischung unserer Supersoldaten-Kenntnisse, bekommen wir auch schon unsere Einsatzbefehle von Meister Belial, dem First Captain des Deathwing: In den Tiefen eines frisch aufgetauchten Space Hulks hat die Flotte der Dark Angels das Wrack ihrer einstigen Heimatwelt Caliban geortet. Welche Geheimnisse über die eigene Vergangenheit mögen darin verborgen sein? Ganz klar: Dieses Wrack ist es wert, den Space Hulk zu infiltrieren…Space Hulk Deathwing besteht im Prinzip aus zwei Spielen: Einem Koop-Modus für vier Spieler und einer Solokampagne mit neun Kapiteln, bei dem ihr als Librarian spielt. Stellt euch aber so einen Bibliothekar nichts als schmächtigen Mann mit runder Brille vor – die Librarians gehören zu den mächtigsten Space Marines, in einer Terminator-Rüstung können sie sowohl tödliche Nah- oder Fernkämpfer sein als auch ihre Psyker-Zauberkräfte einsetzen. Begleitet werdet ihr durch den ganzen Solomodus hindurch von zwei (wie ihr selbst in einem simplen Fähigkeitenbaum auflevelnden) KI-Kameraden. Diese können sterben, aber bereits in den meist sehr langen Missionen wiederbelebt werden. Spätestens zu Beginn des nächsten Auftrags sind sie wieder zur Stelle.Vor jedem Einsatz gibt’s ein Briefing auf einer zoom- und scrollbaren Übersichtskarte. Die sieht auf den ersten Blick ziemlich groß aus und entpuppt sich dann auch „on the ground“ als geradezu riesenhaft. Man könnte sogar sagen, dass die Ausmaße der neun Missions-Maps das Alleinstellungsmerkmal von Space Hulk Deathwing sind. Verstärkt wird das Gefühl eines schier unendlichen Raumschiffwracks (pro Mission besucht ihr einen neuen Abschnitt) dadurch, dass so ein Terminator alles Mögliche ist, nur nicht schnell und wendig. Gut, ihr könnt über kurze Distanzen sprinten und damit schwächere Gegner förmlich umrennen. Aber meist stapft ihr recht gemächlich durch die Gänge, könnt weder springen noch klettern.Ganz anders eure Feinde, Genestealers, Symbionten und die eine oder andere Tyranidenart: Sie kommen (wie im Brettspiel) schier endlos aus bestimmten Eingängen, huschen unter oder über euch mithilfe von Rohren oder Wartungsschächten in Windeseile heran und springen euch dann sprichwörtlich ins Genick. Und da stellt sich die Frage: Ist Deathwing nun ein Actionspiel mit Dauergeballere – oder hat es sich etwas von der taktischen DNA der Vorlage bewahrt?