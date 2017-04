Sniper: Ghost Warrior 3 Test+

Die ersten beiden Ghost-Warrior-Teile waren solide Actionspiele. Gelingt City Interactive mit Teil 3 der Sprung in die A-Klasse der Stealth-Shooter? Oder liefern die Polen einmal mehr gehobene Durchschnittskost?

„Sie haben tolle Körper, mmmmmh“, hören wir eine der Zuschauerinnen bei einem Faustkampf sagen. Sie steht nicht in unserem Blickfeld. Aber wenn sie so aussieht wie die meisten weiblichen Charaktere in Sniper - Ghost Warrior 3, dann wäre wohl einzig Lolo Ferrari nicht von ihrer Oberweite beeindruckt. Ganz so platt wie der eingangs genannte Spruch der NPC-Dame sind die übrigen Dialoge im Actionspiel von City Interactive natürlich nicht – aber fast.



Aber das ist ja nur das Drumherum. Ob der nunmehr dritte Teil der Scharfschützen-Actionreihe trotzdem Spaß macht, wie Open-World- oder Crafting-System funktionieren, erfahrt ihr im Test.

Zwei Brüder in Georgien

Das Geschwisterpaar Robert und John North ist unzertrennlich – und beide verbindet ein Hang zu Zielübungen mit dem Gewehr. Während der ältere Bruder John, in dessen Rolle wir in Sniper - Ghost Warrior 3 schlüpfen, bereits beim Militär aktiv ist, folgt ihm Robert auch bei der Berufswahl. Bei einem Einsatz an der russisch-ukrainischen Grenze infiltrieren die beiden gemeinsam ein Kampfmitteldepot aus der sowjetischen Ära. Ihnen gelingt die Zerstörung des chemischen Kampfstoffs. Als sie das Depot verlassen, laufen sie allerdings direkt in die Arme von Vasilisk. Der Separatist entführt Robert vor unseren Augen.



Uns lässt er am Leben, schließlich müssen wir ja noch die Chance haben, den kleinen Bruder zu finden. Vasilisks Spur führt nach Georgien, in dem Bürgerkrieg herrscht. Die Separatisten führen ethnische Säuberungen durch. Die im Einsatzgebiet freiwillig verbliebenen Mitglieder der vertriebenen Armee, die "Löwen von Rotki", bekämpfen die Separatisten mit Guerilla-Methoden. Offiziell ist John im Auftrag der CIA dort. Das hält ihn natürlich nicht davon ab, nach seinem verschollenen Bruder zu suchen.

Hohl und mit Fehlern

Beim Einsatz wird Johns Bruder entführt.

Mit dem vorherigen Absatz haben wir uns fast schon zu ausführlich mit der Geschichte von Sniper - Ghost Warrior 3 auseinandergesetzt. Denn erzählerisch hat der Titel nicht viel zu bieten. In Zwischensequenzen wird die müde Story vorangetrieben, regelmäßig stehen wir per Funk (oder auch direkt) in Kontakt mit unseren Verbündeten. Dabei geht es dann nicht bloß um die Einsätze, sondern auch um Persönliches. Letzteres ist allerdings ziemlich uninteressant: Sämtliche Charaktere, allen voran John selbst, bleiben blass, die meisten anderen sind extrem klischeebeladen. Lydia Jorgadze und so ziemlich jede andere handlungsrelevante Frau im Spiel sieht aus wie ein Modell – oder soll so aussehen. Ab und zu halten uns die Frauen zu allem Überfluss noch ihr tiefes Dekolleté unter die Nase. Peinlich.



Die Mimik ist schwach und ausdruckslos, zudem mehreren sich mit der Zeit die Fehler. Die niedrig aufgelösten Zwischensequenzen ruckeln mitunter stark. Vermehrt werden Sprachsamples falsch oder nicht vollständig abgespielt. Innerhalb der Spielwelt überlagern sich zudem immer wieder Ambient-Dialoge mit Funksprüchen und ähnlichem. Das Programm mischt die falschen Stimmeffekte unter, sodass Sprüche unter freiem Himmel wie in einem Kirchengemäuer hallen. Besonders unschön sind Szenen, in denen NPCs in der Umgebung weitersprechen (oder sich wiederholen), obwohl sie längst tot sind. In einem Feindunterschlupf bedroht einer der Separatisten etwa eine Prostituierte. Wir räumen den Kerl aus dem Weg, können ihn beim Verlassen des Raums jedoch immer noch hören, wie er sie bedroht. Schließlich beginnt sie sogar angsterfüllt zu schreien, obwohl wir sie längst gerettet haben.



Die deutschen Sprecher sind gar nicht mal schlecht. Abseits der hohlen Laberei hat aber auch die deutsche Dialogregie nicht immer aufgepasst. Im Gespräch mit Lydia fragt sie John, ob er wisse, dass sie in Georgia (englisch ausgesprochen) polizeilich gesucht würde. Schon klar, dass der US-Bundesstaat und die ehemalige Sowjetrepublik im Englischen genauso geschrieben werden. Aber solche Fehler müssen im Tonstudio auffallen.



Aber jetzt endlich zur großen Frage: Taugt Sniper - Ghost Warrior 3 denn spielerisch was?

Die Story ist platt. Noch hohler sind nur die Klischeecharaktere. Cutscenes wie diese dürft ihr überspringen.

