Skyrim VR Test

Schon wieder Skyrim? Nicht nur, dass das 2011 erschienene Rollenspiel seit heute für die Switch zu haben ist, gleichzeitig können wir Himmelsrand auch via Playstation VR erkunden. Bewegungssteuerung, Übelkeit und Detailmängel inklusive.

Riesiger Umfang auch in VR

Romantische Szenen im Mondlicht wirken in VR besonders gut.

Dem einen langsamer, dem anderen schneller dürften dann aber doch die grafische Kehrseite auffalllen: Vom Gefühl her hat die Grafik die Qualität der Switch-Version, nicht die der Special Editon auf PS4 oder Xbox One (oder gar PC). Und analog dazu, wie diese davon profitiert, dass man aufgrund des kleinen Tablets eine schärfere Grafik wahrnimmt, als tatsächlich vorhanden ist, leidet Skyrim VR massiv darunter, dass man nun an allem sehr viel näher dran ist. Texturen wirken grob und verwaschen, die Füße eines Riesen (in den normalen Fassungen immer noch ein beeindruckendes Monstrum) erscheinen wie Leihgaben aus einem frühen PS3-Spiel.



Um ein flüssiges Erlebnis zu bieten – die wichtigste Disziplin bei VR überhaupt – musste offenkundig an vielen Schrauben gedreht werden. An zu vielen aus unserer Sicht: Der Detailgrad der Grafik verringert sich bereits in geschätzt 30 Meter Entfernung vom Spieler deutlich. An vielen Stellen sieht die Umgebung aus, als wäre einfach eine Bitmap über sie gelegt worden. Erst wenn wir den Wänden und Felsen näher kommen, werden sie mit detaillierten Texturen gefüllt. Die bereits aus der Switch-Version bekannten, spät aufpoppenden Sträucher und Büsche lassen sich hier sogar noch mehr Zeit, bis sie erscheinen. Dadurch sind Hochebenen und Hügel bereits auf mittlere Entfernung quasi kahl und lassen teils geometrische Tapetenmuster erkennen, wie wir sie in dieser Deutlichkeit zuletzt aus den frühen Skyrim-Konsolenfassungen oder sogar dem Vorgängerspiel Oblivion kannten.



Sieht man vom Mittendrin-Effekt ab, der uns bestimmte Größenverhältnisse besser wahrnehmen lässt, insbesondere bei vielen der beweglichen und aufnehmbaren Objekte im Spiel, gefällt uns die Grafik von Skyrim VR schlechter als bei den Special Editions von 2016 – und darunter leidet die Immersion. Es wird spannend zu sehen sein, was Bethesda bei der grob für 2018 avisierten HTC-Vive-Fassung zaubern wird, diese könnte massiv besser aussehen.



Alle Screenshots stammen von GamersGlobalIn den kalten Wintermonaten steht für so manch einen die Urlaubsplanung an. Ab in die warmen Gefilde der Karibik oder doch lieber einen Abenteuertrip per Allrad-Gefährt durch Skandinavien? Auch der klassische Skiurlaub in Österreich klingt verlockend. Und es gibt im Winter 2017 ein neues Urlaubsziel: Himmelsrand! Fast bis in die Wolken ragende, verschneite Berge, riesige Seen mit einer Menge Grün in der Umgebung und eine lebendige (wenngleich beim Dagegenlaufen starre) Flora. Und das beste am neuen Trendziel Himmelsrand: Das Wohnzimmer muss nicht verlassen werden, eine Playstation VR in Kombination mitreicht.Ein wenig unschön ist vielleicht die Preispolitik des Reiseveranstalters: Obwohl Skyrim VR inhaltlich genau dasselbe bietet wie das 2011 erschienene Spiel (plus Addons), gibt es kein Upgradeprogramm. Selbst diejenigen Fans, die sich erst letztes Jahr diegekauft haben, zahlen abermals den vollen Preis.Wie schon bei der Nintendo-Switch-Version von Skyrim (im Test) bekommt ihr auch auf der PSVR ein sattes Paket geschnürt. Neben dem kompletten Hauptspiel sind die drei ehemals kostenpflichtigen Erweiterungen Dawnguard (im Test) Dragonborn (im Test: Note 8.5) undenthalten. Auch sonst müsst ihr inhaltlich keinerlei Abstriche im Vergleich zu einer der anderen Versionen machen. Damit ist Skyrim VR ohne jede Frage das umfangreichste VR-Spiel aller Zeiten.Somit steht es uns frei, Himmelsrand auf eigene Faust zu erkunden oder der Hauptstory rund um den ermordeten Großkönig und den deshalb aufkeimenden Bürgerkrieg ohne große Umschweife zu folgen (für weitere Story-Details und wie diese in der Serien-Zeitlinie einzuordnen sind siehe unseren Report zur Elder-Scrolls-Serie ). Hier muss jeder seinen eigenen Weg finden, die Spielwelt lädt mit ihren versteckten Dungeons, lebendigen Städten, zahlreichen Nebenquests und Kämpfen auch in der virtuellen Realität dazu ein, dass ihr sie ausgiebig erkundet.