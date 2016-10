Shadow Warrior 2 Test

Die Originale waren brutale, bizarr-witziges Machwerke mit hohem Unterhaltungswert. Der zweite Teil des Reboots von Flying Wild Hog steht den Werken von 3D Realms in nichts nach.

Geschnitten oder am Stück?

Clever sind die Gegner nicht.

Oldschool trifft Moderne

Anzeige

Der sogenannte Dragon Mountain dient als Hublevel. Dort erhaltet ihr neue Haupt- und Nebenmissionen, kauft bei Händlern ein und teleportiert Lo Wang über die Karte der Spielwelt schließlich ins aktuelle Einsatzgebiet.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalExtreme Gewaltdarstellung, infantiler Humor und eine Hauptfigur, dessen Nachname nicht zufällig einem Slang-Ausdruck für das männliche Geschlechtsorgan entspricht: Inkehrt Ninja Lo Wang zurück und bearbeitet seine Feinde mit Maschinengewehr, Katana oder Kettensäge. Da fließt nicht nur jede Menge Blut, nein auch Körperteile fliegen durch die Gegend. Das Ego-Actionspiel von Flying Wild Hog hat allerdings weit mehr zu bieten als das. Nein, wir meinen nicht die Story, sondern das umfangreiche Upgrade- und Skillsystem für Wang und Waffen – und natürlich den Koop-Modus, in dem ihr mit bis zu drei Freunden durch die Feindmassen wütend könnt.Wenn die Ungezieferhorden einfallen, dann ist es eigentlich höchste Zeit, den Kammerjäger zu rufen. Lo Wang regelt die Sache anders, schließlich kann man so ein messerscharfes Katana-Schwert vielfältig einsetzen. Dämonenplagen, bösartige Ninjas oder Riesengetier, das alles erledigen wir auf dieselbe Art und Weise. Brutal und blutig ist der Kampf mit Schwert, Schrotflinte, Pistole, Kettensäge und anderem Tötungsmaterial grundsätzlich immer. Auch in Dishonored 2 (Preview ) können wir Feinde enthaupten oder sie durch Explosionen in ihre Einzelteile zerlegen. Einmal tot, ist der „Spaß“ mit der Zerstückelung aber vorbei. In Shadow Warrior 2 hingegen zerlegen wir Riesenspinnen oder andere Gegner auch dann noch, wenn sie längst regungslos am Boden liegen. Bis nur noch Matsch von ihnen übrig ist, wenn wir das denn wollen.Kombinieren können wir den Waffeneinsatz mit Objekten in der Umgebung. Denn überall stehen explosive Fässer oder auch Pflanzen herum, die unter Beschuss ihrer Wirkung freien Lauf lassen. Clever sind die Feinde nicht, aber zahlenmäßig stark überlegen. Zudem kennen sie nur eins: die Offensive. Da gibt es keine Deckung oder einen Rückzug. Selbst die menschlichen Feinde tun dies nicht und nutzen allenfalls ihre Tarnfähigkeit, um beim Angriff nicht so schnell von uns entdeckt zu werden.Neben den vielfältigen normalen Gegnertypen gibt es von so ziemlich jeder Gattung auch so etwas wie legendäre Varianten. Die können sich zwischendrin mit Schilden gegen jedweden Schaden immun machen und hetzen euch dann weitere Feinde auf den Hals. Aber nicht erst dann kann es auch schnell sehr hektisch und unübersichtlich werden. Ins Gras beißt ihr auf dem normalen Schwierigkeitsgrad aber dennoch nicht so schnell, denn bezüglich Schwierigkeitsgrad präsentiert sich der ansonsten oldschoolige Shooter, nennen wir es mal modern. Zum Start gibt es gleich zwei Stufen darüber, die die Sache schon etwas kniffliger machen.Shadow Warrior 2 fühlt sich im Kern immer noch oldschoolig an, was nicht zuletzt an der schnellen Baller- respektive Schwertaction und den dämlich agierenden Gegnermassen liegt. Ansonsten nutzt Entwickler Flying Wild Hog auch viele moderne Elemente wie etwa ein automatisches Speichersystem, das generell keine manuellen Savegames zulässt. Auch die Bewegung fällt eher modern aus; Wang verfügt zudem über einen Dash, mit dem ihr auch mal kleine Abgründe zu Sammelobjekten oder in einen anderen Teil des Missionsgebiet gelangt. An Kanten hochziehen kann er sich ebenfalls, was jedoch nicht immer klappt. Heilpakete, die die Gegner fallenlassen, sammeln wir durch Drüberlaufen ein. Geht die Lebensenergie doch mal in die Knie, könnt ihr das Mittel der Selbstheilung wählen, für das Wang seine (ebenfalls sammelbare Ressource) Chi-Energie verwendet.Die Missionen verlaufen in den offenen Gebieten nur teilweise linear. Drei Objekte, die wir zum Erreichen des Ziels aufnehmen müssen, können wir also auch mal in unterschiedlicher Reihenfolge einsacken. Die Reihenfolge der Hauptmissionen ist aber weitestgehend fest. Zwischendrin dürft ihr auf Wunsch auch eine optionale Nebenmission annehmen. Nach dem Prolog passiert das alles bei NPCs im Dorf Dragon Mountain, eurem Hublevel, von dem aus ihr euch über die Karte an den jeweiligen Einsatzort teleportiert.