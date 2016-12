Shadow Tactics – Blades of the Shogun Test

Echtzeit-Taktik für Knobelspieler: Mit einem bunt gemischten Team aus Assassinen, Kriegern und Spionen puzzlen und kämpfen wir uns durchs alte Japan, während wir in seliger Erinnerung an Commandos und Desperados schwelgen.

Banzei! Die glorreichen Fünf

Klasse: In den ersten Missionen werden wichtige Tipps und Hinweis direkt im Level eingeblendet.

Mit Taktik und Talent-Sharing zum Erfolg

Im Planungsmodus lassen sich mehrere Aktionen aneinanderreihen (linke Bildschirmleiste). Im Schnee verraten uns Spuren.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalMit dem Schleich-Strategiespielgelang den bis dahin unbekannten spanischen Pyro Studios anno 1998 ein echter Überraschungs-Hit, der zwei erfolgreiche Nachfolger fand (sowie einen kaum erwähnenswerten Action-Ableger). Bis 2007 schufen die deutschen Entwickler von Spellbound Entertainment mitundihre eigene Interpretation des einzigartigen Spielprinzips. Seither sehnen sich Taktik-Fans nach einer Fortsetzung des Genres. Nun werden sie endlich belohnt:mag vielleicht nicht das offizielle Commandos-Logo tragen, doch es kommt dem Original näher als jeder andere Titel seither – und ist ähnlich genial!Wo uns Commandos als Green Beret, Kampftaucher und Minensuchhund in den Zweiten Weltkrieg entsandte, verfrachtet uns Shadow Tactics ins Japan der Edo-Periode (17. Jahrhundert). Wir kontrollieren einen (nach einigen Missionen) fünfköpfigen Elitetrupp des Shoguns, also des obersten japanischen Militärherrschers. Hinter den feindlichen Linien suchen wir nach Informationen oder richten Unheil an. Mal sollen wir Zielpersonen eliminieren, mal Dokumente stibitzen, mal im Handstreich eine Festung nehmen.Jedes Teammitglied hat seine eigenen Stärken und Schwächen und kann bis zu fünf besondere Fertigkeiten einsetzen. Der Ninja Hayato beispielsweise schaltet Feinde aus der Ferne mit Wurfsternen aus oder erklimmt mit seinem Kletterseil Mauern und Dächer. Samurai Mugens Spezialität ist ein Wirbelangriff mit zwei Katanas, der sämtliche Gegner um ihn herum flachlegt. Die kleine Yuki legt tödliche Fallen oder stibitzt Schlüssel von Wachen. Geisha Aiko kann kostümiert unerkannt durch die feindlichen Reihen schlüpfen. Und der holzbeinige Haudegen Takuma erweist sich als erstaunlich zielsicher mit seiner Muskete. Teilweise überschneiden sich die Fähigkeiten zwar. Ob sich nun etwa Yuki mit ihrem Dolch auf einen Unglücksraben stürzt oder Hayato ihn mit seinem Schwert meuchelt, macht effektiv keinen Unterschied – außer, der Gegner ist gepanzert, dann hat nur Samurai Mugen eine Chance. Meist führen wir nicht das komplette Quintett ins Gefecht, vielmehr wechselt die Mannschaft von einem Szenario zum nächsten.Der Schlüssel zum Erfolg ist es natürlich, die Talente der Fünf gekonnt miteinander zu kombinieren. Während beispielsweise Hayato eine Wache mit einem Steinwurf ablenkt, humpelt Takuma an deren Posten vorbei. Yuki lockt eine Patrouille mit ihrem Vogelruf in einen Busch, wo Mugen bereits mit seinen Katanas lauert. Um die Aktionen aufeinander abzustimmen, lassen sich mehre Befehle per Shift-Klick aneinanderreihen und dann per Return-Taste zeitgleich ausführen (solche Befehlssequenzen gab es auch schon in Desperados).Das erfordert freilich einige Übung, denn das Timing lässt sich nur schwer abschätzen. Wie lange braucht Yuki, um von einer Deckung zur nächsten zu Huschen? Schafft es Hayato rechtzeitig, seinen Wurfstern auf einen Ausguck zu schleudern, bevor dieser den anstürmenden Mugen entdeckt?Solche Kombos werden aber glücklicherweise eher selten gefordert. Meistens arbeiten wir uns abwechselnd mit einem oder zwei Streitern Stück vor Stück voran.