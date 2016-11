Rollercoaster Tycoon World Test

Wer zuerst kommt, hat nicht unbedingt die besseren Karten. Vor allem, wenn das Prädikat „Made in Eile“ den verfrühten Release überschattet. So geschehen beim offiziellen Nachfolger des berühmten Rollercoaster Tycoon.

Der arme Chris Sawyer kann einem schon leidtun. Da hat er mit Transport Tycoon und Rollercoaster Tycoon zwei waschechte Aufbauklassiker erschaffen, und doch ist er selbst irgendwie in Vergessenheit geraten. Schon der dritte Teil der Rollercoaster-Reihe wurde nicht mehr von ihm entwickelt. Gleiches gilt für das aktuelle Rollercoaster Tycoon World, dessen Entstehungsgeschichte nicht ohne ist – schließlich wurde mehrfach das Entwicklerteam gewechselt. Und weil die Macher des dritten Teils jüngst mit Planet Coaster den direkten Konkurrenten veröffentlichten, wollte jemand beim Publisher Atari ganz schlau sein und positionierte den offiziellen Veröffentlichungstermin auf den 16. November, just einen Tag vor Planet Coaster. Doch in der Hektik liegt nicht immer der Schlüssel zum Erfolg.



Zurück in die Vergangenheit





So ganz hat das mit der Übersetzung wohl noch nicht funktioniert. Dafür funktionieren die Tests der selbst designten Bahnen ganz tadellos. Fast kommen uns die Tränen der Rührung über so viel schönes Oldschoolfeeling ohne neuzeitlichen Wegfindungsschnickschnack. Apropos Oldschool: Nach dem Bau der ersten Buden und Karussells träufelt der erste Wermutstropfen aus der Flasche der noch kommenden Enttäuschungen. Denn was in Rollercoaster Tycoon World grafisch so geboten wird, wäre schon vor zehn Jahren nicht als zeitgemäß bezeichnet worden. Ja, ist alles schon irgendwie 3D. Das sieht aber auf Bildern und von oben nicht sehr viel besser aus als beim zwölf Jahre alten Rollercoaster Tycoon 3. Kein Vergleich mit den Planet-Coaster-Parks, die mit ihrer Opulenz allein schon den Parkarchitekten zu faszinieren wissen.

Beim Startmenü ist die Welt der Achterbahnen noch in Ordnung. Ein prominent platzierter Menüpunkt weist auf demnächst erscheinende neue Bauteile und Attraktionen hin. Wie schön. Viel interessanter ist die von Anfang an mitgelieferte Kampagne, so etwas gab es beim direkten Konkurrenten nicht. Also flugs angeklickt und, oh Wunder, es gibt sogar ein mehrstufiges Tutorial, das in die Kampagne eingeflochten ist. Noch ein Pluspunkt gegenüber Planet Coaster, wo drei schlappe Youtube-Filmchen dafür herhalten müssen. Und Hurra, bald schon wird klar, der Wegebau, einer der wenigen Kritikpunkte am Mitbewerber, klappt hier wie ehedem durch einfaches Anklicken von Start- und Endpunkt. Fast kommen uns die Tränen der Rührung über so viel schönes Oldschoolfeeling ohne neuzeitlichen Wegfindungsschnickschnack. Apropos Oldschool: Nach dem Bau der ersten Buden und Karussells träufelt der erste Wermutstropfen aus der Flasche der noch kommenden Enttäuschungen. Denn was in Rollercoaster Tycoon World grafisch so geboten wird, wäre schon vor zehn Jahren nicht als zeitgemäß bezeichnet worden. Ja, ist alles schon irgendwie 3D. Das sieht aber auf Bildern und von oben nicht sehr viel besser aus als beim zwölf Jahre alten Rollercoaster Tycoon 3. Kein Vergleich mit den Planet-Coaster-Parks, die mit ihrer Opulenz allein schon den Parkarchitekten zu faszinieren wissen.

Wohlstand durch Würze





Eine der schönsten Grafiken im Spiel ist der Kampagnenbildschirm, wo wir auch neue Gegenstände freischalten können. Und wo ist eigentlich das Forschungsmenü? Das gibt es nicht. Wie, keine Forschung? Ist denn alles von vornherein vorhanden? Natürlich nicht. Für neue Bauelemente müsst ihr spezielle Münzen ausgeben, die im Spielverlauf dazugewonnen werden. Keine Panik, das ist kein versteckter Free-to-pay-Nepp. Diese Münzen könnt ihr wirklich nur im Spiel ergattern. Das klingt im ersten Moment ganz nett, dennoch hätten wir die klassische Forschung bevorzugt, da wir so unabhängig von errungenen Erfolgen selbst entscheiden können, wo und wie wir unser Budget investieren.

Wermutstropfen Numero zwei ist schon unterwegs. Ach was, im weiteren Spielverlauf wartet gleich ein kräftiger Schluck Enttäuschung auf alle, die den frühen Release zum Kauf genutzt haben. War der Wirtschaftsteil von Planet Coaster schon nicht der umfangreichste, so bietet Rollercoaster Tycoon World noch weniger. Doch Moment, einen Punkt, den es bei der Konkurrenz nicht gibt, wollen wir nicht unterschlagen. Wer mag, kann seiner Achterbahn einen Extrakick geben, indem er die Schienen fettet. Ja, das fehlt definitiv beim Planet Coaster. Dafür lässt sich das Personal nicht schulen. Nun ja, es hat ja auch keinerlei Ansprüche, weshalb sich das Gehalt nie ändert und Kündigungen nicht vorgesehen sind – der feuchte Traum jeden Arbeitgebers. Wer in Imbissbuden nach der Möglichkeit sucht, dem Essen mit Senf ein wenig Extraschärfe zu verleihen und dadurch den Getränkekauf anzuheizen, wird ebenfalls enttäuscht werden. Und wo ist eigentlich das Forschungsmenü? Das gibt es nicht. Wie, keine Forschung? Ist denn alles von vornherein vorhanden? Natürlich nicht. Für neue Bauelemente müsst ihr spezielle Münzen ausgeben, die im Spielverlauf dazugewonnen werden. Keine Panik, das ist kein versteckter Free-to-pay-Nepp. Diese Münzen könnt ihr wirklich nur im Spiel ergattern. Das klingt im ersten Moment ganz nett, dennoch hätten wir die klassische Forschung bevorzugt, da wir so unabhängig von errungenen Erfolgen selbst entscheiden können, wo und wie wir unser Budget investieren.

Frickeliges Fummeln