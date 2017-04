Puyo Puyo Tetris Test

Puzzle-Spiele gibt es in allen nur erdenklichen Formen. Sega verbindet bei Puyo Puyo Tetris den Genre-Klassiker schlechthin mit einem der beliebtesten Puzzle-Abenteuer Japans zu einem überraschend motivierenden Mix.

Alles Puyo oder was?

Manche Herausforderungen sind zu leicht.

Die Figuren sondern irgendwelche Sprüche ab, sogar mit Sprachausgabe, aber nur auf Englisch.

Ein kleines Abenteuer

Im Swap-Modus spielt ihr gleichzeitig ein Puyo- und ein Tetris-Spiel, die sich alle circa 15 bis 20 Sekunden abwechseln.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalKlassikerzählt zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten – und es dürfte kaum einen Spieler geben, der den Titel mit den geometrischen Klötzchen nicht kennt.Puzzle-Spielhat vielleicht nicht denselben Bekanntheitsgrad, spielerisch jedoch ähneln sich die beiden Marken dennoch in vielerlei Hinsicht.Invereint Sega die beiden Marken und bringt sie nun auch hierzulande für PlayStation 4 und Nintendo Switch in den Handel. Wir haben uns für euch in die Duelle dieser „russisch-japanischen“ Liaison gestürzt und verraten euch, ob ihr einen Blick riskieren solltet.Das Spielprinzip von Tetris müssen wir an dieser Stelle wohl niemandem erklären. Das von Puyo Puyo hingegen sollten wir vielleicht dennoch kurz erläutern: In Puyo Puyo fallen unterschiedliche Kombinationen aus farbigen Kugeln auf eine rechteckige Fläche, ähnlich wie in Tetris. Die Kugeln könnt ihr drehen um auf diese Weise die gleichfarbigen Kugeln aneinander angrenzen zu lassen. Sind wenigstens vier gleichfarbige Kugeln beisammen, lösen sie sich auf, und alle darüber fallen entsprechend nach unten.Der größte Unterschied zu Tetris besteht darin, dass es in Puyo Puyo nicht bloß um Highscores, sondern eigentlich immer um Duelle geht. Um besonders viele Punkte zu machen, besteht eure Aufgabe nicht nur darin, vier gleichfarbige Kugeln aneinander zu bringen, sondern die Kugeln so auf dem Spielfeld zu stapeln, dass sich Ketten bilden. Verschwinden also die ersten Kugeln, sollte nach dem Absturz der darüberliegenden wieder Paare bilden, um den Multiplikator in die Höhe zu treiben. Damit stapelt ihr dem Gegner auch gräuliche „Strafkugeln“ auf, die ihr nur entfernen könnt, indem ihr anliegende farbige Kugeln auflöst.Ein weiterer Unterschied zum klassischen Tetris besteht darin, dass es in Puyo Puyo auch eine Story oder wenigstens Charaktere gibt. Die sind aus der Rollenspielreihevon Serienschöpfer Niitani entlehnt, heißen Ringo, Tee oder Ess. Im Storymodus sprechen sie und ihre Kontrahenten in Form von Sprechblasen miteinander – übrigens ausschließlich mit englischen Bildschirmtexten. Wer keinen Hang zu den kindlichen Mangafiguren und inhaltsleeren Dialogen hat, der wird aber wohl vor allem die einzelnen Sprechzeilen wegklicken, damit es endlich mit dem Spiel weitergeht – ihr dürft diese Sequenzen auch komplett überspringen.Der Abenteuer-Modus selbst besteht aus einer festen Abfolge von Herausforderungen und Duellen gegen andere Charaktere. Mal gilt innerhalb einer begrenzten Zeit eine bestimmte Punktzahl zu erreichen, mal in Tetris, mal in Puyo-Spielen und seltener auch in der Hybridform, auf die wir später noch näher eingehen werden. Nur, wenn ihr wenigstens einen Stern in der Herausforderung sammelt, bei den Punkteherausforderungen gibt es entsprechend bis zu drei, wenn ihr das Minimalziel deutlich übertrefft, schaltet ihr die nächste Stufe frei.In den allermeisten Stufen ist das keine große Hürde. Nur selten werdet ihr mehr als einen Versuch benötigen, um einen oder gar zwei oder drei Sterne abzukriegen. Ein paar wenige der Levels sind allerdings vergleichsweise knifflig geraten. An einer Tetris-Herausforderung, bei der wir 20 Zeilen innerhalb von zwei Minuten für bloß einen Stern bilden mussten, erreichten wir das Gewinnziel erst nach zig Versuchen. Motiviert, den Level zu schaffen, waren wir zwar. Dennoch finden wir es ärgerlich, dass die Entwickler hier keine Möglichkeit geben, mal einen Level zu überspringen. Schafft man einen der Levels nicht, kommt man schlichtweg gar nicht weiter.