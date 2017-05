System Shock, Half-Life, Bioshock, Dishonored – Namen, bei denen Spielefans ins Schwärmen geraten. Doch es reicht nicht alleine aus, die wichtigsten Zutaten dieser Titel zu vermischen, um einen neuen Tophit zu erschaffen.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal. Wenn nicht anders vermerkt, zeigen sie die PS4-Version.

Was heute anders wäre, hätte Lee Harvey Oswald am 22. November 1963 in Dallas keinen tödlichen Schuss auf John F. Kennedy abgegeben? Die texanische Niederlassung der Arkane Studios hat da, zumindest bezogen auf ihr neues Spiel, eine ziemlich klare Vorstellung. Die Weltraumforschung nämlich wäre unter dem damaligen US-Präsidenten weiter und engagierter denn je vorangetrieben worden – so weit, dass die Menschheit im Jahr 2032 fast schon völlig selbstverständlich in riesigen Raumstationen das All erforscht. Eine dieser Stationen ist die Talos 1 des Unternehmens TranStar, die den Schauplatz von Prey darstellt. In unserem Test bewerten wir den Mix aus Shooter und Rollenspiel, der mit dem gleichnamigen Spiel aus dem Jahr 2006 – bis auf einige Fanservice-Referenzen – nichts mehr gemein hat.

Ein bisschen Half-Life, ein bisschen System Shock





[SPOILER-WARNUNG]

In Prey schlüpft ihr in die Rolle des wahlweise männlichen oder weiblichen Wissenschaftlers Morgan Yu. Eure Spezialität ist die Erforschung der sogenannten Neuromods, bei denen es sich um Körpermodifikationen jeglicher Art handelt. Leiter der Forschungen, die schon längst auf die Alienrasse der sogenannten Typhon ausgeweitet wurden, ist euer Bruder Alex – ihr nehmt, obwohl ihr Co-Chef des ganzen Unternehmens seid, freiwillig die Rolle des Probanden ein. Gleich zu Beginn des Spiels geht in einem der täglichen Tests alles schief: Die Typhon übernehmen die Kontrolle über die Raumstation – und ihr müsst nun herausfinden, was genau da vor sich geht und ob es eine Rettung für die überlebenden Besatzungsmitglieder gibt. [SPOILER-ENDE] Szenen wie diese wecken wohlige Erinnerungen an Half-Life.

Die ersten Minuten erinnern trotz anderem Schauplatz immer wieder an Half-Life. Nicht nur, dass auch hier in gewisser Weise ein Experiment außer Kontrolle gerät, Wo in Half-Life etwa hilflose Wissenschaftler von der feindlichen Alienmacht in Lüftungsschächte gezogen werden, beobachtet ihr hier hinter einer verschlossenen Glastür, wie sich einer der Mimic genannten Standardgegner über einen eurer Kollegen hermacht. Als ihr mit einer Rohrzange die erste Waffe findet, werden zudem erste Parallelen zu System Shock deutlich. Es werden nicht die letzten sein!

Prey zieht euch gleich rein ins Geschehen. Ihr startet in eurem Appartement und fliegt per Helikopter zu eurem Arbeitsplatz. Was euer Alter Ego zu diesem Zeitpunkt, vernebelt durch die Einnahme von Neuromods, noch nicht weiß: Ihr befindet euch schon auf der Talos 1.

Gute Story-Ansätze

Die Talos 1 aus der Außenperspektive. Die Handlung von Prey verläuft zwar linear, doch bleibt in den Levels stets Raum für Erkundung. In sämtlichen Abteilungen der Talos 1 stehen zahlreiche Computer bereit, deren Emails euch weitere Informationen über das Leben auf der Station liefern, außerdem findet ihr überall Bücher, die euch – so ihr denn wollt – noch weiter in die Spielwelt eintauchen lassen. Zusammen mit den alternativen Lösungswegen, den Neuromod-Fähigkeiten (auf die wir später noch genauer eingehen werden) sowie den vielen Audiologs, kommt hier noch mehr System-Shock- und Bioshock-Feeling auf.



[SPOILER-WARNUNG]

Bei der Story jedoch kann Prey nicht mit seinen Vorbildern mithalten, auch wenn erzählerische Ansätze wie in Bioshock zu erkennen sind: Nach dem Ausbruch der Typhon-Plage werden wir von einem gewissen January kontaktiert. Wie sich herausstellt, handelt es sich hierbei um einen mechanischen Bot, der ein Backup von Morgans Gedanken darstellt. Denn jedes Mal, wenn euch in der Versuchsreihe auf der Talos 1 eine Neuromod entfernt wurde, setzte sich auch euer Wissen wieder auf den vorherigen Stand zurück, ihr habt diesen Bot also aus Selbstschutz und in weiser Voraussicht erschaffen. Januarys Rat lautet, mit Hilfe zweier Zündschlüssel – einer davon gehört euch, der andere eurem Bruder – die Talos 1 in die Luft zu sprengen. Alex, der ebenfalls überlebt hat, bittet euch über Funk, einem anderen Lösungsansatz nachzugehen. [SPOILER-ENDE]



Sonderlich viele Freiheiten, auf den Handlungsverlauf von Prey einzuwirken, habt ihr nicht. Lediglich gegen Ende des Spiels, ins Detail wollen wir hier nicht gehen, werdet ihr vor die Wahl gestellt. Die Konsequenzen fallen jedoch enttäuschend aus; die letzte Mission wirkt im Vergleich zum vorherigen Spielverlauf fast schon lieblos. Es lohnt sich dennoch, bis nach dem Abspann dranzubleiben...