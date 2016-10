Portal - Das Brettspiel

In der Brettspielvariante von Portal seid ihr nicht wie üblich das menschliche Testobjekt, sondern scheucht es als Kontrolldrohne in die Verbrennungsanlage. Und wofür das Ganze? Natürlich für Kuchen! Wir sagen euch, ob das auch tatsächlich Spaß macht.

Portal - Das nicht kooperative Kuchenerwerbsspiel ab 42,48 € bei Amazon.de kaufen.

"The cake is a lie" ist ein Satz, der wohl nicht nur Fans von Portal ein Begriff ist. Während euch der Kuchen in den Videospielen jedoch meist nur versprochen wird, ist er in der Brettspiel-Umsetzung mit dem knackigen Namen Portal - Das nicht kooperative Kuchenvernichtungsspiel allgegenwärtig – denn hier gewinnt derjenige, der am Ende die meisten Kuchenstücke in den Laboren von Aperture Science hortet.



Dass Portal in der Analog-Variante, die in Zusammenarbeit zwischen Valve und Cryptozoic entstand, eine alles anderer als liebloser Schnellschuss ist, wird gleich bei der Verpackung deutlich. Wie das Setting der Aperture Laboratories auf PC und Konsole wirkt die Box gebraucht und mit deutlichen Abnutzungen an den Ecken und Kanten. Im Inneren zieht sich die Vorlage dann weiter durch: Die Anleitung schiebt immer wieder Zitate von GlaDOS ein, der Karton selbst dient als Verbrennungsanlage für die Kuchen – eine tolle Idee. Aber kann auch das Spielprinzip überzeugen?

Das Spielfeld bewegt sich

Zu Spielbeginn platziert jeder Spieler vier Testsubjekte im Labor.

Das Spielbrett zu Portal besteht aus 18 Laborräumen, die zu Beginn in drei Reihen mit je sechs Laboren ineinandergesteckt werden. Der linke Rand bildet die neuen Laborräume, der rechte die alten. Jeder der zwei bis vier Spieler schlüpft in die Rolle einer Kontrolldrohne, die Kuchenstücke und menschliche Versuchsobjekte in die neuen Räume am linken Rand verteilen kann. Letztere werden übrigens als schwarze, plastische Silhouetten dargestellt – eurem Spieler könnt ihr sie anhand der Farbe ihrer Basis zuordnen. Sobald ihr an der Reihe seid, bewegt ihr beliebig viele eurer Versuchsobjekte von einem Raum in einen benachbarten. Das Verteilen mehrerer Figuren in verschiedene Räume ist allerdings nicht erlaubt. Der Clou ist jedoch, dass die Personen Kuchenstücke transportieren können – und zwar nicht nur ihre eigenen, sondern auch fremde.

Am Ende jedes Spielzugs wird einer der ganz rechts anliegenden Räume verbrannt. Darauf befindliche Kuchenstücke wandern in die Verbrennungsanlage und sind dauerhaft aus dem Spiel. Die Versuchsobjekte hingegen kommen wieder in den Pool des jeweiligen Spielers zurück. Wer die meisten Figuren in dem verbrannten Raum hatte, erhält als Belohnung die auf der Karte angezeigten Kuchenstücke oder Personen, die er auf der linken Seite in einem der neuen Laborräume platzieren kann. Der verbrannte Raum wird nun umgedreht – es handelt sich um zweiseitig bedruckte Karten – und als neuer Laborraum am linken Rand des Spielfelds angelegt. Somit wandert das Spielfeld stetig nach links.

Hier seht ihr die Inhalte der Verpackung. Die eigentliche Box wird als Verbrennungsanlage für Kuchen mitverwendet.

Der eigene Tod als taktisches Mittel

Das Spiel endet sofort, wenn ein Spieler keine Versuchsobjekte mehr in seinem Labor hat oder alle Kuchenstücke eines Spielers verbrannt sind. Am einfachsten könnt ihr das Ende herbeiführen, indem ihr eure eigenen Figuren verbrennt. Hier ist aber Vorsicht geboten, da sich die Anzahl der im Labor befindlichen Kuchenstücke schnell verändern kann und ihr plötzlich doch nicht mehr als Sieger dasteht.



Das Grundprinzip vom Portal-Brettspiel liegt darin, die eigenen Kuchenstücke soweit wie möglich links zu platzieren, damit diese nicht verbrannt werden. Eure Gegenspieler versuchen natürlich, genau das Gegenteil zu erreichen, während sie ebenfalls auf ihre Torten Acht geben müssen. Außerdem gibt es wie im PC-Spiel zwei Portale, durch die sich eure Testobjekte zwischen zwei Räumen hin und her bewegen können – wobei diese Komponente im Brettspiel weit weniger ausgeprägt ist als in der digitalen Vorlage.

Anzeige

Das Labor von Aperture kann im Laufe des Spiels sehr lang werden. Es verändert sich in jedem Spielzug.

Alle Fotos stammen von GamersGlobal