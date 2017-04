Outlast 2 Test+

Red Barrels Erstlingswerk begeisterte trotz mancher Schwäche Fans von Horrorspielen. Der Nachfolger schickt euch in ein neues Setting, verfeinert die Spielmechanik und tut mehr für die Inszenierung seiner mysteriösen Handlung.

Mysteriöse Story, starke Inszenierung

Blake und Lynn (Bild) wollen den Mord an einer Schwangeren klären. (PC)

Mit Kamera und Mikro

Die meisten Umgebungen sind so dunkel, dass ihr nur im Nachtsichtmodus der Kamera etwas erkennen könnt.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal und soweit nicht anders gekennzeichnet von Xbox One.Am späten Abend nähern wir uns im Helikopter unserem Einsatzziel irgendwo im US-Bundesstaat Arizona. Wir, das sind Blake Langermann und seine Ehefrau Lynn, wollen dort einem rätselhaften Mord an einer schwangeren Frau auf den Grund gehen. Noch bevor das Journalistenpaar sein Ziel erreicht, stürzt der Helikopter ab. Als Blake wieder zu sich kommt, ist Lynn verschwunden. Nur mit der Nachtsichteinstellung unserer Kamera können wir uns in der Dunkelheit orientieren. Immer schrecken uns seltsame Laute im Wald und das Gemurmel religiöser Eiferer auf.Im nahegelegenen Dorf suchen wir verzweifelt nach Hilfe. Doch die Bewohner haben kein offenes Ohr für unsere Sorgen. Stattdessen greifen sie uns an – und wir müssen nicht bloß um Lynns, sondern auch unser Leben fürchten.Während sich die Entwickler bei der Inszenierung der Handlung im ersten Outlast (im Test: Note 7.5 ) auf das Wesentliche beschränkten, baut das Studio Red Barrels diesen Bereich inmassiv aus. Das beginnt bereits mit dem längeren Anflug im Helikopter, in dem wir praktisch direkt von Moderatorin Lynn erfahren, weshalb wir eigentlich hier sind. Nach dieser Einführung endet der Hang zu Zwischensequenzen und interaktiven Szenen in Spielgrafik nicht. Immer wieder mal lösen wir an bestimmten Stellen solche Sequenzen aus, in denen wir keinen oder nur stark eingeschränkten Einfluss auf das haben, was darin passiert.Die Geschichte selbst ist clever aufgebaut. Durch den Helikopter-Absturz würde dem Plan, den rätselhaften Mord aufzuklären, zwar eigentlich ein Riegel vorgeschoben. Aufgrund des Verschwindens von Lynn jedoch besteht für Blake weiterhin die Notwendigkeit, den Schauplatz zu erkunden und dabei auch mehr über den Mord zu erfahren. Allzu viel möchten wir euch nicht verraten, aber dass die religiösen Motive einer christlichen Sekte dabei eine wichtige Rolle spielen, legt bereits das T im Schriftzug von Outlast nahe. Dabei handelt es sich nämlich um ein umgedrehtes, brennendes Kreuz. Es gibt jedoch noch eine andere Handlungsebene. Blake selbst hatte als Kind nämlich ein traumatisches Erlebnis mit seiner Schuldfreundin Jessica Gray.Auf dieses Ereignis kommt Outlast 2 immer wieder in Form von Blakes Visionen zurück, in denen er sich plötzlich in seiner alten Schule wiederfindet. Was genau damals mit Veronica passierte und in welchem Zusammenhang das mit der Morduntersuchung in Arizona steht, das erfahren wir allerdings erst kurz vor dem Ende des sechsten Akts. Den dürften die meisten nach etwa acht Stunden sehen.Am grundlegenden Spielprinzip ändert sich im Vergleich zum Vorgänger mit Outlast 2 eher wenig. Blake ist von Beginn an mit einer Videokamera samt Nachtsichtmodus ausgestattet, ohne den er in der Dunkelheit kaum die Hand vor Augen sehen könnte. Die Nachtsicht solltet ihr allerdings zurückhaltend einsetzen, da sich damit der Energieverbrauch drastisch erhöht. Damit ihr nicht plötzlich mit leerem Akku dasteht, findet ihr überall in der Umgebung Batterien, um eure Ressourcen wiederaufzuladen. Bunkern könnt ihr davon beliebig viele, nur die mitführbare Menge an Verbänden ist auf fünf begrenzt.Neu an der Kamera ist das manuell aktivierbare Mikrofon. Bei der Erkundung erkennt ihr durch den erhöhten Ausschlag dann genau, ob ihr gerade schnurstracks auf einen Feind zulauft. Es hilft euch also dabei, Feinde gezielt zu umgehen – in einer späteren Spielszene ist das Mikrofon sogar eure einzige Möglichkeit, euch in einem vollkommen dunklen Raum zu orientieren. Mit der Kamera dokumentiert ihr ähnlich wie im Vorgänger auch eure Funde, wie etwa eine gekreuzigte Leiche in einem Dorf. Die „Storyaufnahmen“ dauern verhältnismäßig lange, sind aber letztlich rein optional. Dasselbe gilt für die zahlreichen Schriftstücke, die ihr euch zur Vertiefung der Story jedoch nicht leichtsinnig entgehen lassen solltet.