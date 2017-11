Outcast - Second Contact Test

Vor 18 Jahre reiste Cutter Slade auf den Parallelplaneten Adelpha. Seine Mission: zwei Welten retten. Wir sagen euch, ob das damals ungewöhnliche Grundkonzept auch noch im kürzlich veröffentlichten Remake motivieren kann.

Outcast - Second Contact ab 26,77 € bei Green Man Gaming kaufen.

Nahkampfspezialist, kein Babysitter

Auf dem fremden Planeten Adelpha sind wir nicht für alle Bewohner der Messias.

Auf der Suche nach den Mons

Ein Blick ins gut gefüllte Inventar. Mit Unterstützung der Talaner, so der Name des einheimischen Volks, dürfen wir erst dann rechnen, wenn wir ihnen fünf heilige Gegenstände beschaffen. Das erweist sich natürlich schwerer als gedacht. Die sogenannten Mons sind in diversen, landschaftlich und optisch sehr vielfältigen Regionen von Adelpha verteilt – und gut bewacht. Bei den Kämpfen und Quests, die wir auf dem Weg zu den Mons erledigen, macht Outcast damals wie heute viel Spaß und überzeugt mit spielerischer Freiheit. Die Reihenfolge der Haupt- und Nebenmissionen bleibt weitestgehend uns überlassen. Zudem können wir jederzeit zwischen den Regionen wechseln. Dies geschieht mittels - teilweise schwer bewachten - Portalen.



Bei der Erledigung der Quests sind wir immer wieder auf die Talaner angewiesen. So führen wir mit ihnen zahlreiche Gespräche und fragen sie nach Orten, Begriffen und den Aufenthaltsorten von Personen aus – Quest-Marker oder ähnliche Hilfesysteme gibt es auch in Outcast Second Contact nicht. Suchen wir etwa im Zuge einer Mission nach einer Person, so bekommen wir von unserem Gesprächspartner die Angabe: „XY befindet sich viele Schritte im Südosten“. Da die NPCs sich zudem in einem gewissen Radius frei bewegen, müssen wir in der Regel mehrmals nachfragen, bevor wir den Gesuchten finden. Immerhin: Dank Kompass und Karte fällt die Orientierung nicht allzu schwer. Praktisch ist auch das Notizbuch, das wichtige Infos speichert.



In Zeiten, in denen Action-Adventures und Rollenspiele mit Markierungen und Hilfen regelrecht zugepflastert sind, wirkt Outcast Second Contact erfrischend anders. Das Interface ist minimalistisch, hält aber doch die wichtigsten Infos parat. Für die Immersion ist das toll. Der weitgehende Verzicht auf Anzeigen, Hilfen und Markierungen macht das Abenteuer glaubhafter als so mancher moderne Titel, er den scheinbar unmündigen Spieler an die Hand nimmt und so seinen Entdeckungsdrang, die Erforschung der Spielwelt einschränkt. Die Kehrseite der Medaille: Einige Quests erledigen wir ganz beiläufig und zufällig. Auch gibt es angesichts mangelnder Hilfestellung und Infos immer wieder Leerlauf. Allerdings wird letzterer Kritikpunkt durch die bereits erwähnte spielerische Freiheit und Reihenfolge etwas abgeschwächt. Mit Unterstützung der Talaner, so der Name des einheimischen Volks, dürfen wir erst dann rechnen, wenn wir ihnen fünf heilige Gegenstände beschaffen. Das erweist sich natürlich schwerer als gedacht. Die sogenannten Mons sind in diversen, landschaftlich und optisch sehr vielfältigen Regionen von Adelpha verteilt – und gut bewacht. Bei den Kämpfen und Quests, die wir auf dem Weg zu den Mons erledigen, macht Outcast damals wie heute viel Spaß und überzeugt mit spielerischer Freiheit. Die Reihenfolge der Haupt- und Nebenmissionen bleibt weitestgehend uns überlassen. Zudem können wir jederzeit zwischen den Regionen wechseln. Dies geschieht mittels - teilweise schwer bewachten - Portalen.Bei der Erledigung der Quests sind wir immer wieder auf die Talaner angewiesen. So führen wir mit ihnen zahlreiche Gespräche und fragen sie nach Orten, Begriffen und den Aufenthaltsorten von Personen aus – Quest-Marker oder ähnliche Hilfesysteme gibt es auch in Outcast Second Contact nicht. Suchen wir etwa im Zuge einer Mission nach einer Person, so bekommen wir von unserem Gesprächspartner die Angabe: „XY befindet sich viele Schritte im Südosten“. Da die NPCs sich zudem in einem gewissen Radius frei bewegen, müssen wir in der Regel mehrmals nachfragen, bevor wir den Gesuchten finden. Immerhin: Dank Kompass und Karte fällt die Orientierung nicht allzu schwer. Praktisch ist auch das Notizbuch, das wichtige Infos speichert.In Zeiten, in denen Action-Adventures und Rollenspiele mit Markierungen und Hilfen regelrecht zugepflastert sind, wirkt Outcast Second Contact erfrischend anders. Das Interface ist minimalistisch, hält aber doch die wichtigsten Infos parat. Für die Immersion ist das toll. Der weitgehende Verzicht auf Anzeigen, Hilfen und Markierungen macht das Abenteuer glaubhafter als so mancher moderne Titel, er den scheinbar unmündigen Spieler an die Hand nimmt und so seinen Entdeckungsdrang, die Erforschung der Spielwelt einschränkt. Die Kehrseite der Medaille: Einige Quests erledigen wir ganz beiläufig und zufällig. Auch gibt es angesichts mangelnder Hilfestellung und Infos immer wieder Leerlauf. Allerdings wird letzterer Kritikpunkt durch die bereits erwähnte spielerische Freiheit und Reihenfolge etwas abgeschwächt.

Anzeige

Mit dem Reittier Twon-Ha durchqueren wir die Spielwelt erheblich schneller. Anders als im Original kann es nicht springen.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalNicht wenigen Spielern wird warm ums Herz, wenn sie an den Sommer 1999 zurückdenken. Zumindest, wenn sie damals einen potenten Rechner ihr Eigen nennen konnten. Das Action-Adventuresetzte damals Maßstäbe, vor allem bei der Technik. Schon zwei Jahre vorbot das belgische Studio Appeal eine offene Spielwelt, die zudem auf einer ungewöhnlichen Mischung aus Voxel- und Polygontechnik basierte. Hinzu kamen ein orchestraler Soundtrack und eine große spielerische Freiheit. Outcast war nicht nur irgendein Spiel; Outcast war ein Abenteuer auf einem fremden Planeten, für das die Entwickler in Ansätzen eine eigene Sprache entwarfen. Aber wie schlägt es sich 18 Jahre später in der modernisierten Version? Auf geht’s nach Adelpha!Die Ausgangslage vonist identisch mit dem Original und wird uns in einem spärlich animierten, comicartigen Intro präsentiert. Die US-Regierung hat eine Sonde in ein Paralleluniversum geschickt. Doch schon nach wenigen Minuten bricht die Übertragung ab, als eine unbekannte Lebensform die Sonde attackiert und dabei einen Energierückstoß auslöst, der auf der Erde ein schwarzes Loch erzeugt. Die düstere Prognose: Sehr bald wird der blaue Planet nur noch eine dunkle Erinnerung sein. Doch Rettung naht! Ein Team aus drei Wissenschaftlern soll sich in die Parallelwelt begeben und die Sonde reparieren. Und damit diesen nichts passiert, wird ihnen mit Cutter Slade ein waschechter Held im Stil der 80er Jahre an die Seite gestellt.Als eben jener Cutter Slade erwachen wir kurz nach dem Übertritt durch das Portal und nehmen zur Kenntnis, dass es keinen Versuch des Spiels gibt, die alte Voxel-Grafik nachzuahmen. Zweite Erkenntnis: Die anderen Teammitglieder sind weit und breit nicht zu sehen. Von unserer Ausrüstung fehlt das meiste. Zudem quatscht uns ein fremdartiges Alien voll und nennt uns ständig Ulukai. Der kurzzeitigen Verwirrung folgt die Aufklärung. Wir sind auf dem Planeten Adelpha gelandet, wo das einheimische Volk von einer Krieger-Kaste und deren Anführer unterdrückt wird. Nur wenige begehren auf. Für diese Rebellen ist Cutter Slade der Ulukai, ein langersehnter Messias, der ihnen die Freiheit bringt. Da wir die Hilfe der Rebellen bei der Suche nach den Wissenschaftlern und der Sonde benötigen, nehmen wir die Messias-Rolle an.